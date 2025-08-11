Некоторые области накроет похолодание: какой будет погода в Украине 11 августа

В понедельник, 11 августа, погода в Украине будет дождливой лишь в нескольких областях. В ряде регионов будет прохладнее, чем в предыдущие дни – температурные показатели снизятся в частности на западе и севере страны.

В то же время на юге Украины днем и в дальнейшем будет довольно жарко. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в первый рабочий день недели

На небе сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, местами центральных и западных областях, а днем на Левобережье страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории день пройдет без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В северо-восточной части Украины днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части ночью составит 18-23 градуса, днем 28-33 тепла. На остальной территории Украины ночью 12-17 тепла, в центральных областях – до 20 градусов. Днем столбики термометров покажут 23-28 градусов, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25 выше нуля.

Погода на Киевщине

В Киевской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, днем – без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 12-17 градусов, днем – 20-25 тепла. В Киеве ночью 15-17 тепла, днем 22-24 градуса.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11 августа большинство регионов Украины будут находиться в тыловой части холодного атмосферного фронта. Температурные показатели на западе, севере, в центральной части и на востоке снизятся на несколько градусов и составят 21-29 градусов.

