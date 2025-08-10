Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптик уточнила прогноз на понедельник. Карта

В понедельник, 11 августа, большинство регионов Украины будут находиться в тыловой части холодного атмосферного фронта. Температурные показатели на западе, севере, в центральной части и на востоке снизятся на несколько градусов и составят +21 – +29 градусов.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В течение дня грозовые дожди ожидаются на Левобережье страны.

Подробности

Только в южной части 11-го августа предполагаются жаркие +29 – +32 градусов.

"Дожди и грозы в понедельник пройдут ближайшей ночью и завтра утром на западе, севере, в центральных областях. Днем 11-го августа в Украине преимущественно без осадков, разве что на Левобережье локальные грозовые дожди", – говорится в сообщении.

Синоптик предупредила, что в понедельник, 11 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильный северо-западный ветер, местами со штормовыми порывами. Только на западе страны он будет слабее и умеренным.

Погода в столице

В Киеве 11 августа температура снизится до +22...+24 градусов. Ночью в столице пройдет дождь с грозой, а днем снова установится сухая и солнечная погода. В течение следующей недели в Украине прогнозируется настоящее лето – тепло, а местами и жарко.

"Да и вообще, до конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет мало, если вообще будут, а жары много. Вся надежда на уже значительно более свежие ночи", – указано в сообщении.

Напомним, Европа переживает волну аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды и провоцирует опасные природные явления. Самая сложная ситуация в Португалии, Испании, Скандинавии и Польше.

Как писал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!