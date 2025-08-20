Некоторые блюда довольно странные: какая еда была любимой в СССР

Еда в СССР была особенной – многие до сих пор вспоминают ее как натуральную, домашнюю и без лишней химии. В то же время не все блюда советской кухни можно назвать вкусными по современным стандартам. Некоторые из них были вынужденным компромиссом из-за дефицита продуктов, а другие – результатом кулинарных экспериментов.

Несмотря на это, для многих они остались символом детства или праздничных застолий. Некоторые даже с ностальгией вспоминают "странные вкусности" тех времен. OBOZ.UA предлагает подборку блюд, которые были популярны в СССР, но сегодня встречаются редко.

Маринованные арбузы

Арбузы заквашивали в бочках вместе со специями – гвоздикой и листьями смородины. Получался кисло-сладкий и одновременно пряный вкус. В советские годы это считалось деликатесом, а сейчас такая закуска почти исчезла из рациона.

Пельмени с уксусом

В каждой столовой стояли бутылочки с уксусом, без которого трудно было представить классические пельмени. Его добавляли непосредственно в тарелку, создавая характерную кислинку. Такой способ подачи уменьшал жирность блюда и делал его вкус более выразительным.

Молочная лапша

Молочный суп с вермишелью был простым блюдом, которое готовили в детских садах и дома. Однако не все дети его любили, ведь пенка на поверхности молока вызывала отвращение у многих. Для кого-то этот вкус стал символом детства, для других – неприятным воспоминанием.

Томатное мороженое

Неожиданная соленая альтернатива классическому десерту. Его делали на основе томатной пасты и агар-агара, подавая в вафельных стаканчиках. Сегодня трудно представить такое мороженое в продаже, но когда-то оно считалось настоящей экзотикой.

Печеночный торт

Закуска, которую готовили преимущественно на праздники. Печеночные блины складывали в несколько слоев, перемазывая майонезом и чесноком. Блюдо было сытным, но на вид и вкус нравилось далеко не всем. Однако такой "торт" до сих пор готовят в некоторых семьях.

Суп из кильки

Недорогой и сытный вариант первого блюда, который особенно любили студенты. Килька с томатным соусом и вода – вот и весь рецепт. Несмотря на простоту, суп имел свой уникальный вкус и спасал от голода в общежитиях.

Плов с тушенкой

Из-за дефицита мяса плов готовили из консервированной тушенки. Рис смешивали с тушеным мясом и специями, получая бюджетное и доступное блюдо. Такой вариант хоть и был далек от классического узбекского плова, но в СССР стал популярным.

Холодец из ушей, ног и хвостов

Настоящий праздничный деликатес в СССР готовили из свиных ушей, ног и даже хвостов. К мясу добавляли желатин, благодаря чему блюдо приобретало характерную форму. На вид холодец часто казался странным, но он был незаменимым на новогоднем или свадебном столе.

