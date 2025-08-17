Только на праздники: какие блюда в СССР были особенными

В советские времена появление деликатесов на столе было настоящим событием. Большинство продуктов, которые сегодня кажутся привычными, тогда считались дефицитом или роскошью и появлялись преимущественно в праздничные дни.

Видео дня

Праздничный стол был показателем и умения хозяйки "достать" дефицитные товары и создать атмосферу праздника несмотря на все трудности. Каждый кусок колбасы, ложка икры или ломтик апельсина становились "маленькими победами" над суровой реальностью дефицита. OBOZ.UA рассказывает, какие продукты советские люди могли есть только по праздникам.

Икра и красная рыба – символ достатка

Красная икра и осетровые виды рыбы были безоговорочным атрибутом праздничного стола у состоятельных семей. Для большинства жителей СССР они оставались скорее мечтой, которую можно было увидеть разве что в телевизионных сюжетах или попробовать во время редких семейных торжеств.

Колбаса – дефицит с "праздничным" статусом

Докторская колбаса была самой популярной и более доступной, но и она не всегда продавалась свободно. Купить ее "просто так" было непросто, особенно в регионах. Копченые колбасы, мясные рулеты и другие вареные изделия считались настоящим подарком к празднику.

Сладости – мечта детей и взрослых

Импортные шоколадные батончики, конфеты и печенье из-за рубежа были дефицитом и стоили дорого. Для детей в сельской местности альтернативой становились домашние лакомства – например, жженый сахар на палочке.

Экзотические фрукты – вкус Нового года

Апельсины, бананы, мандарины и другие тропические фрукты считались роскошью. Чаще всего они появлялись в продаже в конце декабря, и именно с ними ассоциировались новогодние праздники. Для детей получить мандарины под елку было так же желательно, как и подарок.

Качественный алкоголь

Французский и армянский коньяк, дорогие вина, импортное пиво были роскошью, доступной преимущественно партийной верхушке и состоятельным слоям. Для большинства жителей это оставалось чем-то далеким и почти мифическим, знакомым только из кино или рассказов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи в доме до сих пор напоминают об СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.