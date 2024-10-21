Неделя начнется с заморозков и тумана: какой будет погода в Украине 21 октября

Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет солнечной в большинстве регионов, кое-где возможна небольшая пасмурность. Температура воздуха станет выше по сравнению с прошлыми днями, и днем будет колебаться от +12 до +16 градусов, однако ночью прогнозируют морозы до -2 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что в восточных областях ночью местами возможен небольшой дождь, а на западе ночью и утром туман.

В западных регионах днем ожидается +13...+15 градусов, ночью от 0 до +3. На юге и востоке Украины днем температура воздуха будет +13...+16, ночью +3...+6. В центральных и северных областях днем от +11 до +14, ночью от 0 до +2 градусов.

В столичном регионе 21 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +3 до -2, днем от +11 до +16 градусов.

В Киеве ночью от +1 до +3 градусов, температура днем от +12 до +14.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказала, что со вторника, 22 октября, в Украину вернется относительно теплая погода, а ночные заморозки отступят. Кратковременные дожди на следующей неделе возможны лишь в нескольких регионах.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечала, что после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется после 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха отметила, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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