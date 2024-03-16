Небольшое потепление и осадки: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 17 марта

В Украине погода в воскресенье, 17 марта, будет относительно теплой, с плюсовой температурой ночью. Только в Карпатах может быть несильный мороз до -1 градуса ночью (днем до +4 тепла).

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра поделились свежим прогнозом на официальном сайте. Ожидается, что по стране будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

На западе Украины, днем также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях – дождь (в Карпатах с мокрым снегом). На остальной территории последний выходной недели пройдет без существенных осадков.

Ночью и утром в южных и центральных областях есть вероятность образования тумана.

В среднем по стране ночью будет от +1 до +6, днем от +8 до +13 градусов.

17 марта в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня – без существенных осадков, во второй половине дня – дождь

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в регионе в темное время суток от +1 до +6, в светлое – от +8 до +13. В Киеве ночью от +3 до +5, днем от +10 до +12 градусов.

Предупреждение об опасных погодных явлениях

Синоптики сообщили, что в связи с оттепелью значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 16-17 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – призвали украинцев эксперты.

Как писал OBOZ.UA, выходные 16-17 марта принесут в Украину теплую весеннюю погоду с температурой до +14 градусов. Однако в воскресенье в западных областях ожидается похолодание. Там, а также в северных и местами в центральных областях пройдут дожди. С понедельника температура воздуха упадет на 3-6 градусов, предупреждала ранее синоптик Наталья Диденко.

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