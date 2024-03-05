Небольшие заморозки и туман: синоптики дали прогноз погоды на среду, 6 марта

В Украине 6 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки синоптики прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, в Хмельнитчине и Винницкой области, где утром и днем ожидается дождь и мокрый снег.

Ночью и утром в Карпатах и Прикарпатье также возможен туман. Это может осложнить утренние поездки, предупреждают в Укргидрометцентре.

Ветер будет северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температурный режим будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла ночью, а днем от 1-6° тепла. На Закарпатье и в южной части страны ночью ожидается от 0-5° тепла, а днем температура поднимется до 7-12°.

В Киевской области и в столице 6 марта ночью возможно похолодание. В течение дня в области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем – 1-6° тепла.

Также Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных гидрологических явлениях в целом по Украине и отдельно в Киевской области.

Так, на Десне и ее притоке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. На Верхнем Днепре также будет затопление поймы с нарушением транспортного сообщения в Черниговском районе.

На устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области. Также в результате сбросов воды из Киевского водохранилища на Днепре в Киеве и Бориспольском районе области возможны резкие колебания уровней воды.

В результате опустошения Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024-го в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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