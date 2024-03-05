В Украину ворвется похолодание, ударит мороз: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В Украине в среду, 6 марта, придет ощутимое похолодание. Холодная погода будет длиться долго, а первое заметное потепление предполагается примерно с 16 марта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, несмотря на холодный период, небольшое количество осадков и маленькая облачность позволят солнцу повышать температуру воздуха до комфортных значений.

Так, в среду, 6 марта, ожидается, что температура воздуха в течение дня будет оставаться в пределах от +1 до +5 градусов, хотя в Закарпатье и в южной части страны будет теплее, до +8…+12 градусов. Ночью температура будет от 3 тепла до 3 мороза.

Дождь и мокрый снег ожидается в западных областях, а также ночью и утром на севере Украины (кроме Сумской области). Однако на остальной территории, в частности в центральной, восточной и южной частях, осадки маловероятны.

Ветер будет преимущественно северо-восточный или восточный, иногда с сильными порывами.

Завтра в Киеве также предполагается похолодание с температурой в течение дня от +1 до +3 градусов. В столице также ожидается порывистый северо-восточный ветер. В ближайшую ночь и утром есть вероятность дождя с мокрым снегом. Однако днем 6 марта в столице не ожидается осадков.

Как заметила синоптик, хотя похолодание будет длительным, однако морозы преимущественно будут лишь ночью. Температура ночью может опуститься ниже -3…-6 градусов, а на северо-востоке Украины порой даже до -9 до -11 градусов. Однако в день будет теплее: от 0 до +5 градусов, а в солнечные дни может быть даже от +3 до +7 градусов. Ожидается, что потепление наступит уже после 16 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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