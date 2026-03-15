Администрация президента США Дональда Трампа все больше переключает внимание на Иран, оставляя переговоры по Украине в тупике. В связи с этим дипломатические усилия по завершению войны столкнулись с серьезным препятствием.

Прежние попытки Трампа быстро усадить Украину и Россию за стол переговоров потеряли прежний импульс. Об этом говорится в материале Financial Times.

Дипломатический застой

Согласно последним данным, стороны остаются на непримиримых позициях, а предложенные Вашингтоном промежуточные сценарии не встретили поддержки ни в Киеве, ни в Москве. В результате переговорный процесс фактически зашел в тупик, не успев перейти в конкретную фазу.

Основной причиной снижения активности переговоров по заверению войны в Украине стал резкий рост напряженности вокруг Ирана. Администрация Трампа возвращается к политике "максимального давления", что требует концентрации всех ресурсов на ближневосточном регионе.

Для Трампа иранская ядерная программа и региональное влияние Тегерана сейчас выглядят более прямой угрозой интересам США, чем конфликт в Европе. Это смещение фокуса вызывает серьезную тревогу у европейских союзников, которые опасаются остаться один на один с проблемой поддержки Украины.

Реакция Киева и Москвы

В Киеве внимательно следят за риторикой Вашингтона. Снижение внимания США может означать сокращение объемов военной помощи или принуждение к более тяжелым компромиссам в будущем.

Кремль, по всей видимости, использует паузу в переговорах для укрепления своих позиций на фронте, не проявляя готовности к уступкам, пока американская администрация занята другими кризисами.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что российско-украинская война отходит на второй план в повестке Белого дома. Без активного участия США архитектура безопасности в Европе оказывается в подвешенном состоянии. Представители ЕС подчеркивают, что если Трамп полностью сосредоточится на Иране, бремя финансовой и военной поддержки Украины ляжет на плечи Брюсселя, к чему многие страны союза технически и политически не готовы.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны некоторых иностранных лидеров относительно временной отмены санкций против российской нефти. Он не ответил на вопрос прямо, а направил свой гнев на президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России создаёт информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

