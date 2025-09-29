Небольшие дожди и даже мокрый снег: какой будет погода в Украине 29 сентября. Карта

Погода в Украине в первый день новой недели – в понедельник, 29 сентября, – будет прохладной, за исключением юга. Однако даже в самых теплых областях температура ночью не будет превышать +9 градусов.

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью там будет около 0, а днем всего +1...+5 градусов. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз по Украине на понедельник

В УкрГМЦ ожидают 29 сентября переменную облачность. В западных, северных областях пройдет умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем – небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 метров на секунду.

В среднем по стране ночью будет +4...+9 градусов, днем +13...+17 (на западе и севере +9...+14).

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Как писал OBOZ.UA, средняя температура воздуха в нашей стране в октябре ожидается в пределах 7–13 тепла. Это на 1 градус выше обычного показателя, сообщали ранее в Укргидрометцентре.

