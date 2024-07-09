Небольшая облачность и жара до +38: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 9 июля.

В понедельник, 9 июля, в Украине продолжится беспощадная жара. Местами столбики термометров будут подниматься до +38 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что, несмотря на жаркую погоду, иногда возможна переменная облачность.

В западных и восточных областях, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму возможна переменная облачность. Кое-где местами может пройти небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25°С, днем ожидается сильная жара, до 38°С. На остальной территории ночью 15-20°С, днем 28-33°С. В большинстве западных областей 25-30°С.

В Киевской области 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой по области ночью 15-20°С, днем 28-33°С. В Киеве ночью 18-20°С, днем 30-32°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Кроме того, с 9 по 11 июля на Украине (кроме Запорожской, Херсонской, 9 июля и большинства западных областей) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал:

– Как быстро охладиться в жару, если нет кондиционера.

– От употребления каких напитков следует отказаться, ведь вместо облегчения в сильную жару они могут сделать только хуже.

– Как повысить уровень энергии в летнюю жару и избавиться от усталости.

– А также каких семи правил следует соблюдать, чтобы легко уснуть в летнюю жару.