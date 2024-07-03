Как легко уснуть в летнюю жару: семь правил, которые могут помочь

В быту высокая температура, даже когда люди ее не ощущают, при длительном воздействии на организм приводит к обезвоживанию, перегреву и истощению. Все это в целом сказывается на сне – на нарушение сна в летнюю жару жалуются и взрослые и дети.

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Есть несколько правил и советов, как легко уснуть в летнюю жару. Подходящие к ситуации лайфхаки предложил людям профессор Кевин Морган, глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо.

Распорядок дня

Обезвоживание и истощение вызывают у человека сонливость. Однако ученые не советуют дремать днем, если этого нет в вашем распорядке дня. "Сохраненная" до ночи сонливость поможет уснуть.

Вообще, изменение обычного распорядка дня может легко нарушить сон даже без дополнительной жары. Так что делайте наоборот – если хотите хорошо спать, старайтесь соблюдать свое привычное время сна и распорядок дня, и делайте то, что обычно делаете перед сном.

Прохлада в спальне

Принимайте необходимые меры, чтобы в вашей спальне было максимально прохладно ночью. В течение дня закройте окна шторами (жалюзи справляются с этим еще лучше), и откройте все окна перед тем, как ложиться спать, чтобы было небольшое сквозняк.

Еще один, неочевидный совет. В постели нужно уменьшить количество постельного белья, но тонкие хлопчатобумажные простыни должны оставаться. Они лучше других впитывают пот.

Охладите носки

Использование даже маленького вентилятора уместно в жаркую погоду, это способствует испарению пота и облегчает регулировать внутреннюю температуру. Если у вас нет вентилятора, учёные советуют наполнить грелки ледяной жидкостью.

Как вариант, охладите носки в холодильнике и наденьте их. Охлаждение ног снижает общую температуру кожи и тела.

Пейте больше, но меньше

Понятно, что предотвратить обезвоживание тела просто – нужно пить достаточное количество жидкости в течение дня. Но не пейте слишком много воды перед сном, советуют специалисты.

Также нужно подумать о том, что вы пьете. Об алкоголе и речи нет – его никогда и никому не советуют. "Алкоголь может помочь нам заснуть, но он способствует раннему утреннему пробуждению и ухудшению общего качества сна", – предостерегают ученые.

Однако следует быть осторожными и с безалкогольными напитками. Многие из них содержат большое количество кофеина, стимулирующего центральную нервную систему и заставляющего нас чувствовать себя более активными.

Сохраняйте спокойствие

Перед сном было бы хорошо сделать что-нибудь успокоительное. Попытайтесь читать, писать или даже складывать носки. Все знают совет перед сном считать слонят (или барашков, или вообще что-нибудь приятное). Однако не все понимают, что это очень действенный принцип работает и в случае с носками, которые вы складываете.

И наоборот – не пытайтесь на ночь играть в телефоне илина видеоприставках, даже если вы считаете, что это вас успокаивает. Это не так. А голубой свет телеэкрана (или телефонный свет) заставляет нас чувствовать себя менее сонными. К тому же деятельность даже в играх не успокаивает, а стимулирует.

Примите ванну

О пользе прохладного душа летом знают многие люди. Такая же польза есть в жаркую погоду от теплой ванны перед сном.

Ученые подчеркивают: ванна должна быть с теплой, а не холодной водой. Последняя улучшит кровообращение – то есть простимулирует ваш организм. К тому же ускоренное кровообращение побуждает тело не отдавать. а хранить тепло.

Позаботьтесь о детях

Дети обычно достаточно крепко спят в любую температуру. Они могут даже не отдавать себе отчет, что в комнате слишком жарко или холодно. Поэтому важно следить за температурой в детских комнатах.

Считается, что лучше спать, когда оптимальная температура – между 16 и 20 градусами по Цельсию.

Кстати, когда приходит сильная жара, для многих людей большая порция мороженого может показаться отличной идеей. Но на самом деле это лишь скорейшее решение, которое может дать противоположный эффект. Летом есть множество других продуктов, которые помогут справиться с жарой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас украинцы переживают самый жаркий сезон года. В это время просто необходимо употреблять много жидкости, чтобы терморегуляция организма работала на "отлично". Конечно, можно пить обычную воду, но порой так хочется чего-нибудь действительно вкусного и освежающего. Рецептом такого напитка поделилась фудблогерка Ольга Рябенко.

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