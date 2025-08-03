Небо над Украиной под надежной защитой: Зеленский и Шмыгаль поздравили защитников с Днем воздушных сил. Видео

3 августа Украина отмечает День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — профессиональный праздник тех, кто ежедневно держит щит над страной. С первых дней полномасштабной войны именно Воздушные силы стали опорой в небе, уничтожая ракеты, дроны и авиацию врага.

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Сегодня они – пример стойкости, боевого духа и технологического прогресса, которым восхищается весь мир. В этот день президент, министр обороны, главком и вся Украина благодарит каждого, кто борется за украинское небо.

Президент: воздушная оборона – залог жизни

Президент Владимир Зеленский поздравил военных, поблагодарил каждого и каждой, кто сражается за страну в воздухе.

"Сегодня День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. День нашей благодарности каждому и каждой, кто отражает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто ежедневно и каждую ночь борется против российского террора. Спасибо пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому, кто тренирует, и всем, кто помогает. Нашим людям, которые показывают результат в защите Украины", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что украинские Воздушные силы ежедневно и каждую ночь противостоят террору, и именно благодаря им сохраняется жизнь мирных украинцев. Президент также почтил память всех, кто погиб во время выполнения боевых задач.

Шмыгаль акцентировал на стратегическом развитии авиации

Министр обороны Денис Шмыгаль в поздравлении сделал акцент на укреплении украинской авиации. С первых дней полномасштабного вторжения Воздушные силы выполняли сверхсложные задачи и сохранили боеспособность, несмотря на попытки РФ уничтожить украинское небо. Сейчас, благодаря поддержке союзников и постоянному развитию, украинский воздушный щит — один из сильнейших в Европе. Министр также поблагодарил страны-партнеры за поставки современной техники, которая уже успешно выполняет боевые задачи.

"Продолжаем работать, чтобы полностью защитить Украину от любых попыток российского террора. Спасибо каждому воину Воздушных сил, каждому, кто в небе защищает Украину. Вечная память военнослужащим украинской авиации, которые отдали жизнь ради победы и мира. Спасибо партнерам, которые помогают развивать нашу авиацию. США, Нидерланды, Дания, Франция, Швеции и другие страны – мы ценим вашу системную поддержку и современные самолеты, которые уже стали важной частью наших авиационных возможностей. Вместе с союзниками строим силу, которая будет гарантировать мир и безопасность для Украины и всей Европы. Слава Воздушным силам! Слава Украине!" - подчеркнул Шмыгаль.

Сырский подчеркнул профессиональный взлет Воздушных сил

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил об исторических вызовах, с которыми столкнулись Воздушные силы еще до войны. С уничтоженным парком авиации Украина начинала почти с нуля. Но благодаря героизму, технологическому развитию и боевой выдержке Воздушные силы стали одной из самых эффективных структур современной армии.

"Сейчас трудно поверить, но после обретения Украиной Независимости именно наши военно-воздушные силы уничтожались больше всех составляющих Вооруженных Сил. Без единого выстрела, руками политиков и агентов влияния, Украина в свое время потеряла почти две тысячи самолетов. Сохрани мы хотя бы половину этого потенциала – враг не решился бы напасть. Большое уважение Воздушным Силам за то, как они возродились. Как быстро освоили новые образцы самолетов и ПВО. Как героически сражались в 2022-м – и бьются сегодня. Это титаны не только в бою, но и в инженерной и технической мысли", - отметил он.

Сегодня Воздушные Силы — не только о самолетах и ракетах, а о полноценной боеспособной системе, которая включает авиацию, ПВО и радиотехнические войска.

"Украина – сильная воздушная держава. Это доказано Воздушными Силами. Вы – профессиональная гордость Вооруженных Сил Украины и ключ к безопасности нашего будущего. Ведь роль воздушной компоненты, технологическое развитие, боевые способности ВС должны только расти. Желаю правильных решений и новых побед в борьбе за Украину. Чествую героев Воздушных Сил, которые навсегда ушли в небо. Спасибо каждому и каждой за вклад в общее ратное дело. Слава Воздушным Силам! Слава Украине! Героям слава!" - подчеркнул Сырский.

Разведка напоминает о совместных победах

Главное управление разведки Минобороны Украины поблагодарило Воздушные силы за совместные боевые операции, в частности те, которые позволили ликвидировать вражеские дроны и операторов БПЛА.

"Поздравляем боевых побратимов, которые постоянно на страже украинского неба: уничтожают вражеские дроны и ракеты, сдерживают российскую авиацию, бьют по складам, штабам и позициям оккупантов. Гордимся совместными операциями, в частности - недавним "Дроноцидом", который мы совместно с другими подразделениями устроили российским операторам БПЛА на Запорожском направлении", - отметили они.

Военные разведчики отметили способность авиации быстро адаптироваться к новым условиям, интегрировать опыт и использовать современное оружие, что существенно повышает эффективность всей обороны.

"Украинские Воздушные Силы постоянно модернизируются: осваивают современные образцы авиационного и зенитного вооружения, интегрируют уникальный приобретенный опыт в свои операции. Чтим тех, кто погиб за Украину в бою. Вечная слава и память! Честь тем, кто продолжает защищать украинское небо! Слава Воздушным Силам ВСУ! Слава Украине!" - добавили там.

Благодарность от побратимов и спасателей

Госпогранслужба, ГСЧС и СБУ также присоединились к поздравлениям. Пограничники благодарят за прикрытие с неба во время боев, спасатели – за каждую сбитую ракету, которая позволила эвакуировать людей и тушить пожары. СБУ отмечает точность и выдержку авиации, которая не только отражает удары, но и ведет эффективную контратаку по врагу.

Что предшествовало:

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В этом году профессиональный праздник защитников украинского неба пришелся на 3 августа. День Воздушных сил был установлен указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский музыкант Tony Tonite презентовал ко Дню Воздушных сил вдохновляющее видео "Соколы". Проект был реализован благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Управлением коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.

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