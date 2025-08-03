В Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ: история праздника

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В этом году профессиональный праздник защитников украинского неба пришелся на 3 августа.

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Основан День Воздушных сил был еще в 2007 году – указом президента Украины. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

Что известно

День Воздушных сил был установлен указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 года.

"Учитывая значение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства, постановляю установить в Украине праздник – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье августа", – говорилось в Указе третьего президента нашего государства Виктора Ющенко.

Этим же указом глава государства отменил День Войск противовоздушной обороны, ведь современные Воздушные силы были образованы в 2004 году путем объединения Войск ПВО и Военно-воздушных сил.

Сейчас в состав Воздушных сил ВСУ входят не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, в частности зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также специальные войска.

На вооружении Воздушных сил находятся самолеты F-16, МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук" различных модификаций, радиолокационные станции 19Ж6, 35Д6, 35Д6М, П-18, П-18М, 5Н84А, П-37, РРВ-13, РРВ-16, 79К6. Общая численность личного состава, согласно открытым данным — около 50 тысяч человек.

Подготовка специалистов для Воздушных сил осуществляется в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В целом история мировой авиации тесно связана с Украиной. Именно на украинской земле работал Александр Можайский, конструктор одного из первых самолетов, который поднялся в воздух. Нашими соотечественниками являлись основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько. А имена киевлян Игоря Сикорского и Дмитрия Григорьевича, которые строили летательные аппараты, знает весь мир.

Именно украинские летчики-асы Константин Арцеулов и Владимир Дыбовский первыми научились выводить самолеты из свободного падения штопором. Пилот Евграф Крутень заложил основы тактики истребительной авиации, на которые опираются и сегодняшние приемы воздушного боя.

А современные воины Воздушных сил прямо сейчас пишут новые страницы истории и военного искусства.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский музыкант Tony Tonite презентовал ко Дню Воздушных сил вдохновляющее видео "Соколы". Проект был реализован благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Управлением коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.

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