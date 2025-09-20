Не вернулась домой: в Польше пропала 16-летняя украинка. Фото

В Польше пропала 16-летняя украинка Наталья Яськевич. Девушка последний раз звонила родственникам в среду, 17 сентября, после того домой она не вернулась.

Судьба девушки неизвестна, полиция Освенцима начала поиски. Об исчезновении украинки и ее приметах пишет издание In Poland.

Что известно

Информацию об исчезновении юной украинки обнародовали польские правоохранители.

"Полиция Освенцима сообщила о розыске 16-летней Натальи Яськевич, которая пропала без вести. Последний раз девушка связывалась с семьей по телефону в среду около 13:00. Она не вернулась домой, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным", – указано в публикации.

Приметы пропавшей девушки

В полиции также рассказали о приметах Натальи. Рост украинки составляет 165 сантиметров. Она имеет стройное телосложение, голубые глаза и темные волосы до плеч с розовой челкой. Девушка носит очки. На момент исчезновения была одета в темную одежду.

Правоохранители призывают граждан внимательно присматриваться к людям в общественных местах и сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках. Особое внимание просят обращать на молодых девушек, похожих по описанию.

"Любого, кто владеет информацией о возможном местонахождении Натальи Яскевич, просят немедленно обратиться в полицию Освенцимского уезда по телефону 47 83 26 280. Также сообщение можно передать, позвонив по номеру экстренной помощи 112", – отмечает издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США загадочно исчезла украинка, 38-летняя Анна Коврижник.

Последний раз женщину видели 5 июля, она путешествовала через округ Сан-Диего. Через неделю ее машину и кемпер нашли на одной из улиц Потреро, поселка в восточной части Мексики.

При этом перед исчезновением в своих соцсетях Анна оставляла странные сообщения.

