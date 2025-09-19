'Хочу, чтобы все запомнили меня именно такой': в США загадочно исчезла украинка, сеть смутили ее последние посты. Фото

В Соединенных Штатах при загадочных обстоятельствах исчезла украинка Анна Коврижных. Последний раз 38-летнюю женщину видели 5 июля, во время путешествия через округ Сан-Диего, через неделю ее машину и кемпер нашли на одной из улиц Потреро, поселке в восточной части Мексики.

Последние посты пропавшей гражданки Украины смутили сеть. Об этом сообщает Telegraf.

Женщина переехала в США из-за войны

Издание пообщалось с близкими Анны, которые занимаются ее поисками. Они рассказали, что женщина родилась в Украине, но последние четыре года жила во Флориде. Вероятно, она уехала туда из-за войны.

Как писал Hindustan Times, об исчезновении Анны 12 июля сообщила через Reddit подруга ее матери. В дискуссиях на платформе отмечалось, что семья женщины проживает в Италии и не владеет английским языком. Там также проживает и ее взрослая дочь.

"Если вы действительно видите эту девушку, просто скажите ей, чтобы она позвонила маме или дочери", – говорится в сообщении.

Последним известным адресом проживания Анны Коврижных был Галландейл-Бич во Флориде. По словам друзей, они общались с ней несколько месяцев назад. Последний раз мать женщины получила от дочери сообщение 5 июля – это была фотография письма с GPS-координатами из Потреро, где отмечалось, что все ее личные активы следует передать матери.

Правоохранители пока не имеют подтверждений, связано ли исчезновение с криминалом, или женщина могла добровольно совершить такой поступок.

"Мы считаем, что она просто путешествовала по стране, оставила машину в Потреро и больше к ней не вернулась", – сказал сержант шерифа Сан-Диего Джейкоб Клепач.

В то же время полиция не исключает, что Анна могла пересечь границу с Мексикой в районе Текате.

Пропавшая украинка имеет светлые волосы и голубые глаза, ее рост примерно 165 см, а вес 45 кг. Коврижных имеет несколько татуировок на руках. По некоторым данным, она могла носить парик и пользоваться псевдонимом "Ангел Свободная".

"Родилась 18 января 1987 г. Последнее место жительства: Халландейл-Бич, Флорида. Недавно она покинула Флориду, чтобы путешествовать на постоянной основе в своем трейлере, наслаждаясь одиночной поездкой на фургоне. Никто не слышал о ней с тех пор, как она уехала", – написала в Reddit подруга ее матери.

Таинственные посты женщины

За несколько дней до своего исчезновения Анна Коврижных выкладывала в соцсетях странные видео. На одном из них она танцевала в бикини с подписью: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой".

В другом ролике женщина демонстрировала вещи, которые собрала с собой: противогаз, солнечные батареи и рацию, комментируя это словами: "Я знаю, что мое время близко".

Полиция начала поиски Анны Коврижных

Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны, обращаться в офис шерифа округа Сан-Диего по номеру 858-868-3200 или в Crime Stoppers по телефону 888-580-8477.

17 сентября представители офиса шерифа сообщили, что рассчитывают на помощь общественности в поисках женщины. За любые сведения о ее местонахождении назначено вознаграждение в размере 1 тысячи долларов.

