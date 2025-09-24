Не варите замороженный горошек: как приготовить, чтобы он был вкуснее

Приготовление замороженного горошка – это быстрый и удобный способ добавить овощи в вашу обеденную тарелку, но многие люди не любят его есть, потому что он часто имеет пресный вкус и кашеобразную консистенцию.

Видео дня

Наиболее популярный способ его приготовления – варки, но, как оказалось, нагрев часто разрушает овощи, не давая вам почувствовать вкус их природных сахаров и из-за чего они становятся горькими, пишет OBOZ.UA.

Горошек на самом деле должен иметь сладкий и свежий вкус, если обжарить его с маслом.

Приготовление гороха в сливочном масле придает ему немного хрустящей текстуры и помогает оставаться рыхлым и ярким, а не превращаться в кашеобразную массу, как это бывает при варке.

Это также значительно улучшит вкус, поскольку зерна впитают насыщенное содержание масла, а любые другие приправы, которые вы добавите, также лучше прилипнут к скорлупе.

Кипячение овощей может привести к вымыванию большого количества витаминов в воду, поэтому обжаривание также может помочь сделать горошек еще более питательным.

Жарка горошка может показаться сложной, если вы никогда раньше этого не пробовали, но это занимает всего несколько минут и на самом деле требует меньше хлопот, чем варка после того, как вы попробовали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить торт из лимона и горошка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.