Не только СОЧ: в ВСП рассказали, какие нарушения чаще всего совершают военные

Среди украинских военнослужащих чаще всего фиксируются два типа правонарушений. Это самовольное оставление части и нарушение правил обращения с оружием.

Об этом сообщил Евгений Свидерский, заместитель начальника ГУ Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Полковник пообщался с "Укринформом" 19 апреля, когда в нашей стране отмечался профессиональный праздник сотрудников ВСП ВСУ.

Свидерский отметил, что в армии дисциплина является критически важной для стабильности подразделений. Этот фактор имеет прямое влияние на выполнение боевых задач.

"Армия – это система, где все связано. И если где-то возникает сбой дисциплины, это может повлиять на выполнение боевых задач. Поэтому влияние таких правонарушений всегда является системным: оно бьет не только по конкретному человеку, но и по подразделению в целом", – пояснил он.

Что предшествовало

Ранее в Украине упростили процедуру возвращения бойцов на службу после СОЧ. В Генеральном штабе ВСУ убеждены, что кадровые процессы стали быстрее и прозрачнее. Изменения также призваны уменьшить количество случаев самовольного оставления части.

Как писал OBOZ.UA:

– Военным, которые вернулись после СОЧ, нельзя самостоятельно выбрать бригаду или прийти за рекомендательным письмом. Военная омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что подобных случаев было слишком много и это негативно влияло на планирование работы в/ч.

– Министр обороны Михаил Федоров в конце марта анонсировал новые изменения в процесах мобилизации и решений относительно СОЧ. Также будут внесены коррективы для бойцов штурмовых и пехотных отрядов.

