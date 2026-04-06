Почему после возвращения из ВЗЧ военные не могут выбирать себе бригаду: объяснение

Военным, которые вернулись после самовольного оставления воинской части (СОЧ), нельзя самостоятельно выбрать бригаду и прийти за рекомендательным письмом. Причина этого заключается в том, что таких случаев перемещения между бригадами через СОЧ стало много, и это негативно влияло на планирование работы в части.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью медиа. Также она опровергла мнение о том, что якобы всех таких военных автоматически отправляют в штурмовые подразделения.

Решетилова объяснила, что нельзя после СОЧ выбрать бригаду, куда человек желает вернуться, ведь таких случаев перемещения между бригадами становилось все больше, и даже этим злоупотребляли некоторые подразделения, переманивая к себе военнослужащих

"Да, нельзя прийти, куда захотел. Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СОЧ стало нормой: ушел в СОЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такое броуновское движение", – объяснила омбудсмен.

По словам Решетиловой, такая практика негативно влияла на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Ведь нельзя было предсказать, сколько людей будет в конкретной части или на участке фронта.

Также омбудсмен опровергла мнение о том, что военных после СОЧ якобы отправляют в штурмовые подразделения. Решетилова отметила, что военных после СОЧ возвращают в те части, которые в приоритете по комплектованию:

"Они возвращаются в части приоритетного комплектования. Например, в какой-то момент 225, 425 или 210 штурмовые полки были в приоритете, то они шли туда. Но когда формировалась новая 160-я бригада, то массово отправляли военнослужащих в нее, потому что она была в приоритетном комплектовании", – отметила омбудсмен.

