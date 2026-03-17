Не только Пасха: церковный календарь праздников на апрель

Апрель 2026 года станет особым периодом для православных христиан в Украине. Именно в это время верующие будут отмечать одни из важнейших событий церковного календаря, предшествующих и сопровождающих Пасху.

Видео дня

Во второй месяц весны приходятся Страстная неделя, Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Светлое Христово Воскресение. Церковный календарь помогает верующим лучше ориентироваться в датах праздников и подготовиться к богослужениям и духовным событиям.

Благодаря календарю можно не только планировать участие в службах, но и глубже понять значение каждого церковного дня. Многие даты посвящены памяти святых, мучеников и выдающихся фигур христианской истории.

1 апреля

День памяти преподобной Марии Египетской,

преподобного Геронтия Киево-Печерского,

преподобного Макария, игумена Пеликитской обители,

мучеников Геронтия и Василида.

2 апреля

В этот день в церкви вспоминают Великий канон святителя Андрея Критского.

3 апреля

Преподобного Тита Чудотворца

Мучеников Амфиана, Эдесия и Поликарпа Александрийского.

4 апреля

Лазарева суббота.

Церковь вспоминает чудо воскресения праведного Лазаря Преподобных Иосифа Песнописца, Георгия Малеина и Иосифа Многоболезненного.

5 апреля

Похвала Пресвятой Богородицы (Акафистная суббота)

Вербное воскресенье – день Входа Господня в Иерусалим.

Священномученика Агафопода и мучеников Феодула и его сподвижников.

6 апреля

День памяти преподобной Марии Египетской,

Начало Страстной недели – Великий понедельник.

7 апреля

Великий вторник.

Священномученика Георгия Исповедника и мученика Калиопия.

8 апреля

Великая среда.

День памяти апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма.

Преподобного Руфа Киево-Печерского.

9 апреля

Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери.

Мученика Евпсихия и священномученика Дисана.

10 апреля

Страстная пятница – день воспоминания страданий Иисуса Христа.

Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Федора и других 33 мучеников.

Священномученика Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских.

Благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау Пендели (Аттика).

11 апреля

Великая суббота.

День памяти священномученика Антипы Пергамского.

12 апреля

Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

Преподобного Исаака Сирина.

13 апреля

Светлый понедельник.

Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского.

Мученика Крискента из Мир Ликийских.

Мученицы Фомаиды Египетской.

14 апреля

Светлый вторник.

День памяти святителя Мартина, папы Римского

Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

15 апреля

Светлая среда.

Почитают Вышгородскую икону Божией Матери

Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.

16 апреля

Светлый четверг.

День памяти мучениц Агафьи, Ирины и Хионии.

Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17 апреля

Светлая пятница.

День памяти священномученика Симеона, епископа Персидского.

18 апреля

Светлая суббота.

Преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита

Святителя Космы Халкидонского.

19 апреля

Антипасха, второе воскресенье после Пасхи

Неделя апостола Фомы.

20 апреля

Преподобного Федора Трихины.

Святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских.

Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы.

Мученика младенца Гавриила Белостокского.

Кипрской иконы Божией Матери.

21 апреля

Мучеников Симеона, Федора, Диоскоры и других.

Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

22 апреля

Иверской иконы Божией Матери.

Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.

Преподобного Федора Сикеота, епископа Анастасиупольского.

Преподобного Виталия. Мучеников Христодула и Анастасии Патрских.

Преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских.

23 апреля

Великомученика Юрия Победоносца.

Мученицы царицы Александры.

Мучеников Анатолия и Протолеона.

Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся.

Виленской иконы Божией Матери.

Касперовской иконы Божией Матери.

24 апреля

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

Преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Алексия, отшельника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Мучеников Пасикрата и Валентина.

Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других.

Преподобного Фомы, юродивого. Преподобной Елизаветы, чудотворца.

Молченской иконы Божией Матери.

25 апреля

Иконы Божией Матери "Живоносный источник".

Апостола и евангелиста Марка.

Царьградской иконы Божией Матери.

26 апреля

Святых женщин-мироносиц. Святых женщин-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других.

Святителя Василия, епископа Амасийского. Праведной Глафиры, девы.

Преподобного Иоаникия Девиченского.

27 апреля

Апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня.

Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимирского.

Праведного Евлогия, гостеприимного.

Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших.

Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.Мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.

Святителя Кирилла, епископа Туровского.

29 апреля

Девяти мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Преподобного Мемнона, чудотворца.

Мучеников Диодора и Родопиана, диакона.

Святителя Василия, епископа Захолмского.

Мученика Иоанна Валаха.

30 апреля

Апостола Иакова Зеведеева.

Святителя Доната, епископа Еврии.

Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.

Обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского, епископа Новгородского.

Мученика Максима.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.