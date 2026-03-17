Не только Пасха: церковный календарь праздников на апрель
Апрель 2026 года станет особым периодом для православных христиан в Украине. Именно в это время верующие будут отмечать одни из важнейших событий церковного календаря, предшествующих и сопровождающих Пасху.
Во второй месяц весны приходятся Страстная неделя, Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Светлое Христово Воскресение. Церковный календарь помогает верующим лучше ориентироваться в датах праздников и подготовиться к богослужениям и духовным событиям.
Благодаря календарю можно не только планировать участие в службах, но и глубже понять значение каждого церковного дня. Многие даты посвящены памяти святых, мучеников и выдающихся фигур христианской истории.
1 апреля
- День памяти преподобной Марии Египетской,
- преподобного Геронтия Киево-Печерского,
- преподобного Макария, игумена Пеликитской обители,
- мучеников Геронтия и Василида.
2 апреля
В этот день в церкви вспоминают Великий канон святителя Андрея Критского.
3 апреля
- Преподобного Тита Чудотворца
- Мучеников Амфиана, Эдесия и Поликарпа Александрийского.
4 апреля
- Лазарева суббота. Церковь вспоминает чудо воскресения праведного Лазаря
- Преподобных Иосифа Песнописца, Георгия Малеина и Иосифа Многоболезненного.
5 апреля
- Похвала Пресвятой Богородицы (Акафистная суббота)
- Вербное воскресенье – день Входа Господня в Иерусалим.
- Священномученика Агафопода и мучеников Феодула и его сподвижников.
6 апреля
- День памяти преподобной Марии Египетской,
- Начало Страстной недели – Великий понедельник.
7 апреля
- Великий вторник.
- Священномученика Георгия Исповедника и мученика Калиопия.
8 апреля
- Великая среда.
- День памяти апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма.
- Преподобного Руфа Киево-Печерского.
9 апреля
- Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери.
- Мученика Евпсихия и священномученика Дисана.
10 апреля
- Страстная пятница – день воспоминания страданий Иисуса Христа.
- Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Федора и других 33 мучеников.
- Священномученика Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских.
- Благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
- Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау Пендели (Аттика).
11 апреля
- Великая суббота.
- День памяти священномученика Антипы Пергамского.
12 апреля
- Светлое Христово Воскресение, или Пасха.
- Преподобного Исаака Сирина.
13 апреля
- Светлый понедельник.
- Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского.
- Мученика Крискента из Мир Ликийских.
- Мученицы Фомаиды Египетской.
14 апреля
- Светлый вторник.
- День памяти святителя Мартина, папы Римского
- Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.
15 апреля
- Светлая среда.
- Почитают Вышгородскую икону Божией Матери
- Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.
16 апреля
- Светлый четверг.
- День памяти мучениц Агафьи, Ирины и Хионии.
- Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
17 апреля
- Светлая пятница.
- День памяти священномученика Симеона, епископа Персидского.
18 апреля
- Светлая суббота.
- Преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита
- Святителя Космы Халкидонского.
19 апреля
- Антипасха, второе воскресенье после Пасхи
- Неделя апостола Фомы.
20 апреля
- Преподобного Федора Трихины.
- Святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских.
- Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы.
- Мученика младенца Гавриила Белостокского.
- Кипрской иконы Божией Матери.
21 апреля
- Мучеников Симеона, Федора, Диоскоры и других.
- Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
22 апреля
- Иверской иконы Божией Матери.
- Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
- Преподобного Федора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
- Преподобного Виталия. Мучеников Христодула и Анастасии Патрских.
- Преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских.
23 апреля
- Великомученика Юрия Победоносца.
- Мученицы царицы Александры.
- Мучеников Анатолия и Протолеона.
- Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся.
- Виленской иконы Божией Матери.
- Касперовской иконы Божией Матери.
24 апреля
- Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
- Преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Алексия, отшельника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Мучеников Пасикрата и Валентина.
- Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других.
- Преподобного Фомы, юродивого. Преподобной Елизаветы, чудотворца.
- Молченской иконы Божией Матери.
25 апреля
- Иконы Божией Матери "Живоносный источник".
- Апостола и евангелиста Марка.
- Царьградской иконы Божией Матери.
26 апреля
- Святых женщин-мироносиц. Святых женщин-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других.
- Святителя Василия, епископа Амасийского. Праведной Глафиры, девы.
- Преподобного Иоаникия Девиченского.
27 апреля
- Апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня.
- Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимирского.
- Праведного Евлогия, гостеприимного.
- Львовской иконы Божией Матери.
28 апреля
- Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших.
- Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.Мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.
- Святителя Кирилла, епископа Туровского.
29 апреля
- Девяти мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
- Преподобного Мемнона, чудотворца.
- Мучеников Диодора и Родопиана, диакона.
- Святителя Василия, епископа Захолмского.
- Мученика Иоанна Валаха.
30 апреля
- Апостола Иакова Зеведеева.
- Святителя Доната, епископа Еврии.
- Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.
- Обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского, епископа Новгородского.
- Мученика Максима.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда празднуют еврейскую Пасху.
