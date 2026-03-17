Не только Пасха: церковный календарь праздников на апрель

Елена Былим
Новости. Общество
Апрель 2026 года станет особым периодом для православных христиан в Украине. Именно в это время верующие будут отмечать одни из важнейших событий церковного календаря, предшествующих и сопровождающих Пасху.

Во второй месяц весны приходятся Страстная неделя, Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Светлое Христово Воскресение. Церковный календарь помогает верующим лучше ориентироваться в датах праздников и подготовиться к богослужениям и духовным событиям.

Благодаря календарю можно не только планировать участие в службах, но и глубже понять значение каждого церковного дня. Многие даты посвящены памяти святых, мучеников и выдающихся фигур христианской истории.

1 апреля

  • День памяти преподобной Марии Египетской,
  • преподобного Геронтия Киево-Печерского,
  • преподобного Макария, игумена Пеликитской обители,
  • мучеников Геронтия и Василида.

2 апреля

В этот день в церкви вспоминают Великий канон святителя Андрея Критского.

3 апреля

  • Преподобного Тита Чудотворца
  • Мучеников Амфиана, Эдесия и Поликарпа Александрийского.

4 апреля

  • Лазарева суббота. Церковь вспоминает чудо воскресения праведного Лазаря
  • Преподобных Иосифа Песнописца, Георгия Малеина и Иосифа Многоболезненного.

5 апреля

  • Похвала Пресвятой Богородицы (Акафистная суббота)
  • Вербное воскресенье – день Входа Господня в Иерусалим.
  • Священномученика Агафопода и мучеников Феодула и его сподвижников.

6 апреля

  • День памяти преподобной Марии Египетской,
  • Начало Страстной недели – Великий понедельник.

7 апреля

  • Великий вторник.
  • Священномученика Георгия Исповедника и мученика Калиопия.

8 апреля

  • Великая среда.
  • День памяти апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма.
  • Преподобного Руфа Киево-Печерского.

9 апреля

  • Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери.
  • Мученика Евпсихия и священномученика Дисана.

10 апреля

  • Страстная пятница – день воспоминания страданий Иисуса Христа.
  • Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Федора и других 33 мучеников.
  • Священномученика Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских.
  • Благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
  • Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау Пендели (Аттика).

11 апреля

  • Великая суббота.
  • День памяти священномученика Антипы Пергамского.

12 апреля

  • Светлое Христово Воскресение, или Пасха.
  • Преподобного Исаака Сирина.
13 апреля

  • Светлый понедельник.
  • Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского.
  • Мученика Крискента из Мир Ликийских.
  • Мученицы Фомаиды Египетской.

14 апреля

  • Светлый вторник.
  • День памяти святителя Мартина, папы Римского
  • Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

15 апреля

  • Светлая среда.
  • Почитают Вышгородскую икону Божией Матери
  • Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.

16 апреля

  • Светлый четверг.
  • День памяти мучениц Агафьи, Ирины и Хионии.
  • Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17 апреля

  • Светлая пятница.
  • День памяти священномученика Симеона, епископа Персидского.

18 апреля

  • Светлая суббота.
  • Преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита
  • Святителя Космы Халкидонского.

19 апреля

  • Антипасха, второе воскресенье после Пасхи
  • Неделя апостола Фомы.

20 апреля

  • Преподобного Федора Трихины.
  • Святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских.
  • Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы.
  • Мученика младенца Гавриила Белостокского.
  • Кипрской иконы Божией Матери.

21 апреля

  • Мучеников Симеона, Федора, Диоскоры и других.
  • Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

22 апреля

  • Иверской иконы Божией Матери.
  • Апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
  • Преподобного Федора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
  • Преподобного Виталия. Мучеников Христодула и Анастасии Патрских.
  • Преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских.

23 апреля

  • Великомученика Юрия Победоносца.
  • Мученицы царицы Александры.
  • Мучеников Анатолия и Протолеона.
  • Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся.
  • Виленской иконы Божией Матери.
  • Касперовской иконы Божией Матери.

24 апреля

  • Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
  • Преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Алексия, отшельника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
  • Мучеников Пасикрата и Валентина.
  • Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других.
  • Преподобного Фомы, юродивого. Преподобной Елизаветы, чудотворца.
  • Молченской иконы Божией Матери.

25 апреля

  • Иконы Божией Матери "Живоносный источник".
  • Апостола и евангелиста Марка.
  • Царьградской иконы Божией Матери.

26 апреля

  • Святых женщин-мироносиц. Святых женщин-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других.
  • Святителя Василия, епископа Амасийского. Праведной Глафиры, девы.
  • Преподобного Иоаникия Девиченского.

27 апреля

  • Апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня.
  • Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимирского.
  • Праведного Евлогия, гостеприимного.
  • Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля

  • Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры, девы, и других, с ними пострадавших.
  • Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.Мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.
  • Святителя Кирилла, епископа Туровского.

29 апреля

  • Девяти мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
  • Преподобного Мемнона, чудотворца.
  • Мучеников Диодора и Родопиана, диакона.
  • Святителя Василия, епископа Захолмского.
  • Мученика Иоанна Валаха.

30 апреля

  • Апостола Иакова Зеведеева.
  • Святителя Доната, епископа Еврии.
  • Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского.
  • Обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского, епископа Новгородского.
  • Мученика Максима.

