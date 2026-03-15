Песах 2026: когда празднуют еврейскую Пасху

Каждую весну иудеи во всем мире отмечают Песах – один из древнейших и важнейших праздников иудаизма. Он напоминает о событии, которое стало символом освобождения еврейского народа из египетского рабства. Традиция празднования насчитывает более трех тысяч лет и сочетает историческую память, религиозные обряды и семейные традиции.

Дата праздника ежегодно меняется, ведь определяется по еврейскому лунно-солнечному календарю.

Когда начинается Песах в 2026 году

В 2026 году Песах начинается вечером 2 апреля (четверг) и продолжается до вечера 9 апреля.

Продолжительность празднования зависит от места проживания:

в Израиле Песах отмечают 7 дней,

в еврейских общинах за пределами Израиля – 8 дней.

Дата определяется по еврейскому календарю и всегда приходится на 15-й день месяца Нисан, первого месяца религиозного года. Праздник традиционно начинается в вечер полнолуния.

Что означает Песах

Название "Песах" с иврита переводится как "прошел" или "прошел мимо". Оно происходит из библейской истории о последней каре, которая была послана на Египет.

По библейскому рассказу, пророк Моисей много раз просил фараона отпустить евреев из рабства. После отказа на Египет обрушились десять казней. Последней стала смерть первенцев в каждой семье.

Еврейские дома были спасены: их двери обозначили кровью жертвенного ягненка, и кара "прошла мимо" этих домов. После этого фараон разрешил евреям покинуть Египет. Именно этот момент освобождения – физического и духовного – и стал основой праздника Песах.

Как отмечают Песах

Подготовка к Песаху начинается заранее. Семьи тщательно убирают дома и избавляются от хамеца – любых продуктов, содержащих дрожжи или прошедших процесс брожения. Это символ очищения и отказа от всего лишнего.

Важнейшим событием праздника является Седер – торжественный семейный ужин, который проводят в первый, а в диаспоре и во второй вечер Песаха.

Во время Седера:

читают Агаду – рассказ о выходе из Египта;

задают символические вопросы об истории праздника;

молятся и вспоминают события освобождения.

По традиции к праздничному столу могут пригласить гостей, друзей или тех, кому не с кем отмечать праздник.

Что едят на Песах

На праздничном столе во время Седера размещают особые символические блюда. Каждое из них напоминает о событиях библейской истории.

Основные символы праздничной трапезы:

Маца – пресный хлеб без дрожжей, который напоминает о спешке во время выхода из Египта.

Бейца (яйцо) – символ жизни и восстановления.

Зероа – кусок мяса на кости, напоминающий о пасхальной жертве.

Горькие травы – символ горечи рабства.

Соленая вода – знак слез, пролитых в неволе.

Харосет – сладкая смесь фруктов и орехов, символизирующая глину для кирпича, из которого рабы строили египетские постройки.

Также за столом пьют вино или виноградный сок, а один бокал традиционно оставляют для пророка Ильи.

Что запрещено во время Песаха

Праздник имеет несколько важных религиозных правил. Верующие придерживаются их на протяжении всего периода празднования.

Основные запреты:

нельзя есть или хранить хамец (дрожжевые и ферментированные продукты);

не используют обычную посуду, если она не очищена специальным способом;

в первый и последний день праздника запрещена работа.

