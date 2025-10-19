Не только дождь и ветер: синоптики рассказали, где ожидаются снегопады 19 октября. Карта

В воскресенье, 19 октября, погоду в Украине будет определять циклон с центром над северной частью страны. Почти по всей стране ожидаются дожди, на западе и севере страны местами возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Порывистый ветер будет переходить в северо-западный и распространять холодный воздух, что обусловит ощутимое снижение дневной температуры, отмечали синоптики.

Какой будет погода в воскресенье

В Украине сегодня будет облачно. Пройдут дожди, на западе страны и Житомирщине ночью местами с мокрым снегом. Ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны, в Одесской и Николаевской областях без осадков.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с. Днем в западных, Винницкой и Одесской областях порывы до 15-20 м/с. Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, на крайнем юге страны – до 10 с плюсом. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях будет 4-9 градусов тепла, на остальной территории 8-13 по Цельсию.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью там будет около 0, а днем 1-4 градуса тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 2-7 градусов тепла, днем 4-9 выше нуля. В Киеве ночью 3-5 градусов тепла, днем 6-8 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, на курорте "Буковель" в Карпатах 18 октября заснежило. Погодные модели прогнозировали совсем небольшой снежный покров в ночь на 19 октября – в среднем около 1,2 см у оснований гор.

