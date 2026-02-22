Не страшны никакие морозы: что делали в СССР, чтобы не мерзнуть

Зимы в СССР часто были суровыми, с пронизывающим ветром и длительными морозами. Не все имели доступ к дорогой одежде или утеплителям, поэтому люди полагались на проверенные способы сохранить тепло.

Опыт предыдущих поколений передавался из семьи в семью. OBOZ.UA рассказывает, что делали в СССР, чтобы не мерзнуть.

Натуральные ткани

В центре внимания всегда были материалы. В повседневной зимней одежде преобладали шерсть, хлопок, фланель и байка. Такие ткани хорошо удерживали тепло, но при этом позволяли коже "дышать". Это было важно: если человек потеет на морозе, влага быстро охлаждает тело.

Шерстяные свитера, плотные рубашки, теплые кальсоны создавали комфорт даже при сильном холоде. Одежду не носили слишком тесной – она не должна была сдавливать тело или мешать нормальной циркуляции крови. Свободная посадка способствовала сохранению тепла и комфорта во время движения.

Обувь

Особое внимание уделяли обуви. Валенки считались самым надежным вариантом для зимы. Изготовленные из прессованной овечьей шерсти, они прекрасно сохраняли тепло даже в сильный мороз и защищали ноги от промерзшей земли и снега.

Для дополнительного утепления использовали простой, но эффективный прием – стельки из фольги. Между слоями вкладывали войлок или плотную ткань. Такая конструкция отражала холод и позволяла долго находиться на улице без ощущения "ледяных" ног.

Обувь часто брали на размер больше. Это позволяло надеть толстые шерстяные носки и не сжимать стопу. Свободное пространство внутри создавала воздушная прослойка – естественный утеплитель.

Многослойность как главный принцип

Зимний гардероб подбирали так, чтобы между слоями оставался воздух. Именно воздушная прослойка удерживает тепло лучше всего. Сначала надевали рубашку или свитер, далее – теплую куртку или ватник, а сверху – пальто или длинную верхнюю одежду.

Такой подход позволял регулировать температуру тела. Если становилось жарко, один слой можно было снять, не рискуя переохлаждением. Многослойность помогала оставаться в тепле во время длительных прогулок или работы под открытым небом.

