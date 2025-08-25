Не слизни и не крысы: садоводов предупредили о еще одном надоедливом вредителе
Если вы боролись со слизнями и мошками в своем саду, возможно, вы не подумали о еще одном надоедливом существе – долгоносике. Этих маленьких жуков, известных своими характерными длинными мордами, трудно заметить, но они способны нанести значительный вред вашим растениям.
Эксперт по садоводству Калум Мэддок поделился своими советами, которые помогут вам обнаружить и справиться с этой скрытой угрозой для сада, пишет Express.
Долгоносики – это вид жуков, которые широко распространены в садах, лесах и сельскохозяйственных угодьях. Они невероятно разнообразны и могут питаться различными растениями, деревьями и сельскохозяйственными культурами. Многие из них безвредны, но другие, например виноградный долгоносик, могут стать серьезным вредителем сада.
Их часто путают с другими насекомыми, но одна характерная черта отличает их: длинные, изогнутые морды. Эти морды не просто для вида – они помогают долгоносику грызть листья, почки, стебли и даже корни.
Виноградные долгоносики являются самыми известными и самыми разрушительными. Они питаются широким спектром растений, включая фуксии, клубнику и примулы. Но больше всего стоит беспокоиться об их личинках — они питаются корнями растений, часто убивая растение снизу.
Долгоносиков трудно обнаружить, поскольку они часто ведут ночной образ жизни и сливаются с почвой или листьями. Взрослые долгоносики питаются видимыми частями растения, тогда как их личинки наносят вред под поверхностью, атакуя корни и стебли.
Как бороться с долгоносиками без химикатов
По словам Калума Мэддока, существует несколько эффективных и экологически чистых способов борьбы с проблемой долгоносика:
Поощряйте птиц и земноводных: малиновки, черные дрозды, лягушки и жабы питаются долгоносиками. Создание сада, который их привлекает – с источниками воды, укрытием и пищей – является естественным методом контроля.
Введение нематод: эти микроскопические организмы атакуют личинок долгоносиков в почве и являются безопасными для других диких животных.
Используйте липкие барьеры: размещение липких ловушек или барьеров вокруг горшков и кашпо может предотвратить откладывание яиц взрослыми особями.
Ручное удаление: хотя это занимает много времени, выходить на улицу ночью с фонариком и удалять долгоносиков вручную может быть очень эффективным.
