Не слизни и не крысы: садоводов предупредили о еще одном надоедливом вредителе

Если вы боролись со слизнями и мошками в своем саду, возможно, вы не подумали о еще одном надоедливом существе – долгоносике. Этих маленьких жуков, известных своими характерными длинными мордами, трудно заметить, но они способны нанести значительный вред вашим растениям.

Видео дня

Эксперт по садоводству Калум Мэддок поделился своими советами, которые помогут вам обнаружить и справиться с этой скрытой угрозой для сада, пишет Express.

Долгоносики – это вид жуков, которые широко распространены в садах, лесах и сельскохозяйственных угодьях. Они невероятно разнообразны и могут питаться различными растениями, деревьями и сельскохозяйственными культурами. Многие из них безвредны, но другие, например виноградный долгоносик, могут стать серьезным вредителем сада.

Их часто путают с другими насекомыми, но одна характерная черта отличает их: длинные, изогнутые морды. Эти морды не просто для вида – они помогают долгоносику грызть листья, почки, стебли и даже корни.

Виноградные долгоносики являются самыми известными и самыми разрушительными. Они питаются широким спектром растений, включая фуксии, клубнику и примулы. Но больше всего стоит беспокоиться об их личинках — они питаются корнями растений, часто убивая растение снизу.

Долгоносиков трудно обнаружить, поскольку они часто ведут ночной образ жизни и сливаются с почвой или листьями. Взрослые долгоносики питаются видимыми частями растения, тогда как их личинки наносят вред под поверхностью, атакуя корни и стебли.

Как бороться с долгоносиками без химикатов

По словам Калума Мэддока, существует несколько эффективных и экологически чистых способов борьбы с проблемой долгоносика:

Поощряйте птиц и земноводных: малиновки, черные дрозды, лягушки и жабы питаются долгоносиками. Создание сада, который их привлекает – с источниками воды, укрытием и пищей – является естественным методом контроля.

Введение нематод: эти микроскопические организмы атакуют личинок долгоносиков в почве и являются безопасными для других диких животных.

Используйте липкие барьеры: размещение липких ловушек или барьеров вокруг горшков и кашпо может предотвратить откладывание яиц взрослыми особями.

Ручное удаление: хотя это занимает много времени, выходить на улицу ночью с фонариком и удалять долгоносиков вручную может быть очень эффективным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить овощи от вредителей без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.