Не "опьонок" и "сморчок": как называть грибы на украинском
Осень – время грибного сезона, когда тысячи украинцев отправляются на "тихую охоту". Однако многие грибники до сих пор пользуются русскими названиями грибов, даже не догадываясь, что украинский язык имеет собственные, мелодичные и точные соответствия.
Многие продолжают называть их русскими словами – "опьонок", "сморчок", "масленок". OBOZ.UA публикует подборку самых распространенных названий грибов на украинском, чтобы говорить правильно и сохранять языковую традицию.
Украинские названия грибов
Украинская грибная лексика богата и разнообразна. Часть названий действительно похожа на русские, но отличается звучанием, ударением или суффиксом. Другие же – вполне самобытны, со своим колоритом и логикой происхождения.
Вот подборка правильных украинских названий самых распространенных грибов:
- Білий гриб – або боровик, білик, біляк. У народі його називають царем грибів за величину й аромат.
- Підберезовик – росте біля беріз, тому й назва така сама, як у російській, але з м’яким українським звучанням.
- Підосичник – також козарик, красноголовець чи червоноголовець. Найчастіше трапляється під осиками.
- Маслюк, а не "масльонок" – слизький на дотик гриб із блискучим капелюшком.
- Сироїжка – знайома кожному грибникові, назва походить від того, що її можна їсти навіть сирою.
- Опеньок – або підпеньок, бо росте здебільшого на пеньках.
- Дощовик – круглий гриб, що "вистрілює" спорами під час дощу.
- Печериця – відоме міжнародне слово шампіньйон, але українська форма звучить лагідніше.
- Глива – або діалектна назва калічка, гриб, який полюбляє рости на стовбурах дерев.
- Гриб-парасолька, (не "зонтік") – високий і стрункий, справді схожий на розкриту парасольку.
- Зморшок або сморш (не сморчок), весняний гриб із хвилястою шапкою.
- Моховик, рижик, лисичка – назви спільні й для української, і для російської мов, але з власними наголосами та вимовою.
