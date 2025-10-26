Не 'опьонок' и 'сморчок': как называть грибы на украинском

Осень – время грибного сезона, когда тысячи украинцев отправляются на "тихую охоту". Однако многие грибники до сих пор пользуются русскими названиями грибов, даже не догадываясь, что украинский язык имеет собственные, мелодичные и точные соответствия.

Многие продолжают называть их русскими словами – "опьонок", "сморчок", "масленок". OBOZ.UA публикует подборку самых распространенных названий грибов на украинском, чтобы говорить правильно и сохранять языковую традицию.

Украинские названия грибов

Украинская грибная лексика богата и разнообразна. Часть названий действительно похожа на русские, но отличается звучанием, ударением или суффиксом. Другие же – вполне самобытны, со своим колоритом и логикой происхождения.

Вот подборка правильных украинских названий самых распространенных грибов:

Білий гриб – або боровик , білик , біляк . У народі його називають царем грибів за величину й аромат.

– або , , . У народі його називають царем грибів за величину й аромат. Підберезовик – росте біля беріз, тому й назва така сама, як у російській, але з м’яким українським звучанням.

– росте біля беріз, тому й назва така сама, як у російській, але з м’яким українським звучанням. Підосичник – також козарик , красноголовець чи червоноголовець . Найчастіше трапляється під осиками.

– також , чи . Найчастіше трапляється під осиками. Маслюк, а не "масльонок" – слизький на дотик гриб із блискучим капелюшком.

– слизький на дотик гриб із блискучим капелюшком. Сироїжка – знайома кожному грибникові, назва походить від того, що її можна їсти навіть сирою.

– знайома кожному грибникові, назва походить від того, що її можна їсти навіть сирою. Опеньок – або підпеньок , бо росте здебільшого на пеньках.

– або , бо росте здебільшого на пеньках. Дощовик – круглий гриб, що "вистрілює" спорами під час дощу.

– круглий гриб, що "вистрілює" спорами під час дощу. Печериця – відоме міжнародне слово шампіньйон, але українська форма звучить лагідніше.

– відоме міжнародне слово шампіньйон, але українська форма звучить лагідніше. Глива – або діалектна назва калічка , гриб, який полюбляє рости на стовбурах дерев.

– або діалектна назва , гриб, який полюбляє рости на стовбурах дерев. Гриб-парасолька, (не "зонтік") – високий і стрункий, справді схожий на розкриту парасольку.

– високий і стрункий, справді схожий на розкриту парасольку. Зморшок або сморш (не сморчок) , весняний гриб із хвилястою шапкою.

або , весняний гриб із хвилястою шапкою. Моховик, рижик, лисичка – назви спільні й для української, і для російської мов, але з власними наголосами та вимовою.

