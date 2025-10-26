УкраїнськаУКР
Не "опьонок" и "сморчок": как называть грибы на украинском

Осень – время грибного сезона, когда тысячи украинцев отправляются на "тихую охоту". Однако многие грибники до сих пор пользуются русскими названиями грибов, даже не догадываясь, что украинский язык имеет собственные, мелодичные и точные соответствия.

Многие продолжают называть их русскими словами – "опьонок", "сморчок", "масленок". OBOZ.UA публикует подборку самых распространенных названий грибов на украинском, чтобы говорить правильно и сохранять языковую традицию.

Украинские названия грибов

Украинская грибная лексика богата и разнообразна. Часть названий действительно похожа на русские, но отличается звучанием, ударением или суффиксом. Другие же – вполне самобытны, со своим колоритом и логикой происхождения.

Вот подборка правильных украинских названий самых распространенных грибов:

  • Білий гриб – або боровик, білик, біляк. У народі його називають царем грибів за величину й аромат.
  • Підберезовик – росте біля беріз, тому й назва така сама, як у російській, але з м’яким українським звучанням.
  • Підосичник – також козарик, красноголовець чи червоноголовець. Найчастіше трапляється під осиками.
  • Маслюк, а не "масльонок" – слизький на дотик гриб із блискучим капелюшком.
  • Сироїжка – знайома кожному грибникові, назва походить від того, що її можна їсти навіть сирою.
  • Опеньок – або підпеньок, бо росте здебільшого на пеньках.
  • Дощовик – круглий гриб, що "вистрілює" спорами під час дощу.
  • Печериця – відоме міжнародне слово шампіньйон, але українська форма звучить лагідніше.
  • Глива – або діалектна назва калічка, гриб, який полюбляє рости на стовбурах дерев.
  • Гриб-парасолька, (не "зонтік") – високий і стрункий, справді схожий на розкриту парасольку.
  • Зморшок або сморш (не сморчок), весняний гриб із хвилястою шапкою.
  • Моховик, рижик, лисичка – назви спільні й для української, і для російської мов, але з власними наголосами та вимовою.

