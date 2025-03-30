Не 'Лера': как правильно обращаться к Валерии на украинском

Женское имя Валерия, пусть и не входит в десятку самых популярных имен в Украине, однако встречается достаточно часто – у вас наверняка есть хоть одна знакомая, которую зовут именно так. А как вы ее называете, когда обращаетесь на украинском языке ?

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Русскоязычные припомнят вариант "Лєра". Тем не менее, звук [є] внутри этой ласкательной формы, там, где в полном имени произносится [е], намекает нам, что это русский вариант, а следовательно неправильный. OBOZ.UA разбирался, какой деминутив употреблять правильно.

Самый простой вариант, это оставить звук на своем месте. Используйте вариант "Лера" и не ошибетесь.

Хотите чего-нибудь более нежного? Тогда вам следует воспользоваться суффиксом -ус-. Именно его используют для создания уменьшительно-ласкательных форм украинских имен: Маруся, Катруся, Ганнуся, Даруся, даже Петрусь, Андрусь, Дмитрусь. Следовательно, форма Леруся будет тоже вполне уместной. Равно как и варианты Леруня или Леруля.

В последнее время в моду вошли деминутивы имен, образованные на английский манер. В таком случае Валерия может превратиться в "Вел". Или "Валері". Впрочем, такие варианты украинскому языку не свойственны. Используйте их, если человеку, к которому вы обращаетесь, такая форма кажется привычной и комфортной.

Кстати, в некоторых семьях или компаниях друзей могут практиковать совершенно неожиданные обращения друг к другу. Так Валерия в сокращенной форме может превратиться в Валю, Леку или Лелю. Поэтому всегда при знакомстве обращайте внимание на то, как человек представляется вам. Та форма имени, которую он назовет, должна стать для вас основной. По крайней мере, пока не договоритесь об ином.

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