Блог | Польша готовится торговаться на пути присоединения Украины к ЕС
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Иногда интуиция подсказывает больше, чем глубокий анализ и прогноз.
Думаю, что все эти попытки части польских политиков вновь искусственно обострить исторические дискуссии и вопрос героизации в польско-украинских отношениях – это не об УПА или Армии Крайовой.
Далее текст на языке оригинала.
Скоріше – це підготовка для торгу на шляху приєднання України до ЄС. За цим всим стоять суто політичні й економічні інтереси. Так легше потім заявляти про блокування вступу. Буде весь час пояснення. Побачите…
Щодо позиціі української сторони, то знайдуться й ті, хто буде закликати піти на всі вимоги сусідів, а також і ті, хто скаже: лише симетричні дії! "Око зо око!" І захочуть також політично використати тему для "обʼєднання українців" навколо влади.
Я вже писав, що не можна емоційно та симетрично на це все реагувати й підігрувати, але підлаштовуватись чи змінювати рішення Президента України на ультимативну вимогу також – шлях в нікуди!
Тому, зробили крок (наскільки він був "продуманий", зараз вже всім очевидно… цікаво, хто саме підказав таку "своєчасну" ідею?!), присвоїли військовому підрозділу найменування українських героїв – тримайте позицію…
Дозволю собі також нагадати, що є такий інструмент як Консультативний Комітет Президентів України та Республіка Польща. Для цього він і створювався. Прийдеться зустрітися уповноваженим і, мабуть, таки президентам.
А далі – думайте, аналізуйте, прогнозуйте й оцінюйте наслідки рішень і свої наступні ходи заздалегідь!