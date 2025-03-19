Сириус, Дилан, Тифани, Джумейра: какими именами называли украинцы своих детей в 2024 году. Список

Украинцы продолжают удивлять креативностью в выборе детских имен, и 2024 год не стал исключением. Наряду с традиционными Мариями, Дмитриями, Аннами и Артемами в реестрах появляются уникальные и необычные имена.

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Интересно, что у каждого региона есть свои особые предпочтения. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В западных областях в 2024 году родители чаще всего выбирали имена, которые остаются популярными уже много лет, как Виктория и Артем, в то время как на востоке — это Екатерина и Дмитрий. Север Украины отличается популярностью имен Анна и Максим, а на юге Украины чаще встречается Мария и Владислав.

Кроме популярных, каждая область Украины отличается редко используемыми именами.

К примеру, в Днепропетровской области среди редкоиспользуемых имен встречаются Дарий, Арнела, Леон, Лия, Мирон, Ясмин, Тамерлан и Хана. В Херсонской области родители выбирали для своих детей такие необычные имена, как Амирхан, Милия, Шамиль, Сумайя, Салман, Аделаида, Элезар и Мунира. А в Киеве можно было встретить малышей с редкими именами Аквамарин, Квитка, Сириус, Ирма, Клим, Ангела, Султан и Вирляна.

Из-за временной оккупации части Донецкой области и отсутствия доступа к Луганщине, статистика из этих регионов неполная.

Напомним, страна-террористка Россия за время полномасштабной войны похитила 19546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодняшний день еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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