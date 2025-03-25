Не 'веснушки' и 'конопушки': как правильно перевести на украинский

С приходом весны многие люди замечают, что на их лицах появляются небольшие и очень милые пигментные точки. Знаете ли вы, как правильно называть их на украинском языке ?

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Те из нас, кто долго говорил по-русски, могут легко вспомнить слово "веснушки" или его разговорный синоним "конопушки". В украинском языке ни одно из них не используется. А как говорить правильно, узнавал OBOZ.UA. Мы изучили словари и можем подсказать правильный вариант.

Если вы где-то слышали, что на эти точки говорят "веснянки", то смело можете использовать этот вариант слова. Словари представляют три его значения:

обрядовые песни о весеннем пробуждении природы;

народное название птиц, прилетающих ранней весной;

мелкие желтовато-бурые или коричневатые пигментные точки на коже (преимущественно лице) некоторых людей, особенно заметными становятся весной.

Так что "веснушки" можно смело называть "веснянками". Это верный вариант.

Впрочем, он не единственный. В словарях можно найти также существительное "ластовиння" или "ластовинки". Им тоже обозначают эту особенность внешности.

Иногда вам может потребоваться описать человека, имеющего веснушки на коже. В этом случае словари предлагают использовать прилагательные:

веснянкуватий;

ластовинчатий;

ластатий.

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