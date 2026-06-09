Продажи электромобилей в Украине обвалились вдвое: сколько стоит самая популярная модель
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Введение налога на добавленную стоимость (НДС) для электромобилей продолжает ожидаемо влиять на продажи таких авто. Так, в мае спрос на них, по сравнению с прошлогодними показателями, упал более чем вдвое.
Об этом сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что в прошлом месяце украинцы купили 2652 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) и что это:
- на 57% меньше, чем в мае прошлого года;
- на 12% меньше, чем в сравнении в апреле-2026.
Традиционно абсолютное большинство зарегистрированных электромобилей составляли легковые авто – это 2495 шт. Из них 466 были новые, а 2029 – подержанными. Кроме того, 157 электромобилей были коммерческими, из которых только 10 авто оказались новыми.
Самые популярные новые электромобили мая
- BYD Sea Lion 06 EV (продано 64 авто).
- BYD Leopard 3 (57).
- Zeekr 7X (39).
- Toyota bZ4X (30).
- Volkswagen ID.UNYX (24).
Самые популярные подержанные электромобили мая
- Nissan Leaf (310).
- Tesla Model Y (262).
- Tesla Model 3 (199).
- Chevrolet Bolt (100).
- Kia Niro EV (89).
Сколько стоит самый популярный электромобиль
Цены на подержанные электромобили в Украине зависит от ряда факторов, в частности: года выпуска, состояния авто, комплектации и т.д. Согласно данным auto.ria, самый популярный в Украине подержанный автомобиль с электродвигателем – Nissan Leaf – можно купить:
- от $3800 – 2011 год выпуска и 170 тыс. км пробега;
- до $28500 – это авто 2019 года выпуска с 17 тыс. км пробега.
Новый налог на электрокары
Верховная Рада может ввести налог на электромобили – чтобы компенсировать акциз на топливо, из которого формируется дорожный фонд. С владельцев авто предлагают взимать фиксированную ежемесячную плату. Поскольку отслеживание реального пробега практически невозможно, он предлагает рассчитывать плату на основе трех основных критериев:
- емкость батареи (вместо объема двигателя);
- стоимость автомобиля;
- потенциальный пробег.
Как уже сообщал OBOZ.UA, всего в мае 2026 года украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. Наибольшим спросом пользовались автомобили 2017-2018 годов выпуска, стоимость которых на вторичном рынке сегодня колеблется от 10 до 26 тысяч долларов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!