Продажи электромобилей в Украине обвалились вдвое: сколько стоит самая популярная модель

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) для электромобилей продолжает ожидаемо влиять на продажи таких авто. Так, в мае спрос на них, по сравнению с прошлогодними показателями, упал более чем вдвое.

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Об этом сообщили в Укравтопроме. Там отметили, что в прошлом месяце украинцы купили 2652 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) и что это:

на 57% меньше, чем в мае прошлого года;

на 12% меньше, чем в сравнении в апреле-2026.

Традиционно абсолютное большинство зарегистрированных электромобилей составляли легковые авто – это 2495 шт. Из них 466 были новые, а 2029 – подержанными. Кроме того, 157 электромобилей были коммерческими, из которых только 10 авто оказались новыми.

Самые популярные новые электромобили мая

BYD Sea Lion 06 EV (продано 64 авто).

(продано 64 авто). BYD Leopard 3 (57).

(57). Zeekr 7X (39).

(39). Toyota bZ4X (30).

(30). Volkswagen ID.UNYX (24).

Самые популярные подержанные электромобили мая

Nissan Leaf (310).

(310). Tesla Model Y (262).

(262). Tesla Model 3 (199).

(199). Chevrolet Bolt (100).

(100). Kia Niro EV (89).

Сколько стоит самый популярный электромобиль

Цены на подержанные электромобили в Украине зависит от ряда факторов, в частности: года выпуска, состояния авто, комплектации и т.д. Согласно данным auto.ria, самый популярный в Украине подержанный автомобиль с электродвигателем – Nissan Leaf – можно купить:

от $3800 – 2011 год выпуска и 170 тыс. км пробега;

до $28500 – это авто 2019 года выпуска с 17 тыс. км пробега.

Новый налог на электрокары

Верховная Рада может ввести налог на электромобили – чтобы компенсировать акциз на топливо, из которого формируется дорожный фонд. С владельцев авто предлагают взимать фиксированную ежемесячную плату. Поскольку отслеживание реального пробега практически невозможно, он предлагает рассчитывать плату на основе трех основных критериев:

емкость батареи (вместо объема двигателя);

(вместо объема двигателя); стоимость автомобиля;

потенциальный пробег.

Как уже сообщал OBOZ.UA, всего в мае 2026 года украинцы ввезли 18 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. Наибольшим спросом пользовались автомобили 2017-2018 годов выпуска, стоимость которых на вторичном рынке сегодня колеблется от 10 до 26 тысяч долларов.

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