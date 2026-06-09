Польша хочет видеть свой бизнес в Украине: какие компании уже планируют открытие

Польша планирует стимулировать свои компании активнее выходить на украинский рынок, считая послевоенное восстановление Украины уникальной возможностью для бизнеса и инвестиций. Первые крупные игроки уже готовятся к экспансии – сеть Pepco откроет магазины в Украине осенью 2026 года, а маркетплейс Allegro может начать работу с украинскими покупателями уже в ближайшее время.

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О таких планах заявил министр государственных активов Польши Войцех Балчун, пишет Bloomberg. По его словам, правительство намерено создавать условия, которые помогут как государственным, так и частным компаниям активнее заходить в Украину.

По мнению польского правительства, будущее восстановление Украины может стать одним из крупнейших экономических проектов в Европе ближайших десятилетий. Именно поэтому польский бизнес уже сейчас заинтересован в укреплении позиций на украинском рынке. Балчун отметил, что Варшава стремится мотивировать компании рассматривать Украину не только как соседнее государство, а как перспективное направление для инвестиций и развития.

По его словам, задача правительства заключается в формировании благоприятных условий для бизнеса, чтобы польские предприятия могли максимально воспользоваться будущими возможностями. Интерес польского бизнеса к Украине уже выходит за пределы планов. Так, в мае крупнейшая польская страховая компания PZU приобрела украинское подразделение MetLife, которое является одним из лидеров рынка страхования жизни в Украине.

Кроме того, по словам польского министра, ряд компаний уже анализирует украинские активы и изучает возможности для будущих инвестиций или приобретений. Отдельное направление, которое привлекает внимание польского бизнеса – розничная торговля.

Одним из самых ожидаемых выходов на украинский рынок станет появление сети дискаунтеров Pepco. Компания официально подтвердила запуск своих первых магазинов в Украине уже во второй половине 2026 года. Запуск запланирован на конец октября, а Украина станет двадцатым рынком присутствия сети.

Бренд специализируется на продаже доступной одежды для всей семьи, товаров для дома, детской продукции, декора и сезонных товаров. В компании объясняют свое решение высокой узнаваемостью бренда среди украинцев. Многие граждане уже знакомы с магазинами Pepco благодаря поездкам в Польшу и другие европейские страны. По состоянию на 2026 год сеть насчитывает более 4 тысяч магазинов в разных странах Европы и ежемесячно обслуживает десятки миллионов покупателей.

Еще одним потенциально крупным игроком может стать маркетплейс Allegro, который часто называют польской альтернативой Amazon или Temu. По информации польских СМИ, компания уже тестирует механизмы работы с украинскими клиентами. На первом этапе украинцы могут получить возможность заказывать товары от польских продавцов с доставкой через логистическую сеть "Новая почта".

В дальнейшем компания рассматривает запуск полноценной платформы и открытие возможностей для украинских продавцов продавать свои товары через Allegro. Такой сценарий может значительно расширить выбор товаров для украинских покупателей и создать новые каналы продаж для украинского бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем международная мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep объявила о полном выходе с украинского рынка. Шесть магазинов прекратят работу в течение мая-июня 2026 года.

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