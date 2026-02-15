Не кровь! Шеф-повар объяснил, что это за красный сок, который вытекает из стейка

Когда вы едите сочный стейк, и из него вытекает красная жидкость, вы можете ошибочно подумать, что это кровь. Но, на самом деле, объяснение гораздо проще и менее тревожное, чем вам кажется.

Дэвид, шеф-повар, известный в TikTok под псевдонимом @ohdavid, рассказал, что вытекание красной жидкости возможно тогда, когда вы заказываете стейк средней прожарки.

"Это вода и миоглобин", – объяснил Дэвид, добавляя: "Миоглобин – это просто белок, который переносит кислород по всей мышечной ткани, и он имеет розово-красный пигмент. Чем более сильной термической обработке подвергается миоглобин, тем темнее он становится".

Но с этим есть "проблема", ведь "когда мясо темнеет, оно также становится суше", что означает, что "все, что вы делаете, это высушиваете мясо", если готовите его дольше, уточнил кулинар.

При этом употребление стейка со средней прожаркой обеспечивает лучшее содержание питательных веществ, в частности железа, фосфора и витаминов А и В6, по сравнению с хорошо прожаренным, что может расщеплять эти соединения.

Железо может значительно помочь с чувством усталости, а фосфор должен укрепить ваши кости.

