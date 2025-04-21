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Не классические деруны, которые захочется готовить каждый день: простой рецепт
Деруны – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они были более сытными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих дерунов, которые готовятся с фаршем.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
Соус:
- сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль
- масло
Способ приготовления:
1. Картофель и лук натрите.
2. Замороженный фарш также натрите, добавьте чеснок, специи, тертый сыр, перемешайте.
3. Пожарьте деруны.
4. Подавайте их с суосом!
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