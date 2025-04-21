Не классические деруны, которые захочется готовить каждый день: простой рецепт

Деруны – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они были более сытными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих дерунов, которые готовятся с фаршем.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

масло

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите.

2. Замороженный фарш также натрите, добавьте чеснок, специи, тертый сыр, перемешайте.

3. Пожарьте деруны.

4. Подавайте их с суосом!

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