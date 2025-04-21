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Не классические деруны, которые захочется готовить каждый день: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Не классические деруны, которые захочется готовить каждый день: простой рецепт

Деруны – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы они были более сытными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу твердый сыр.

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Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих дерунов, которые готовятся с фаршем. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

  • сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль
  • масло

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите. 

Ингредиенты для теста

2. Замороженный фарш также натрите, добавьте чеснок, специи, тертый сыр, перемешайте.

Приготовление теста для дерунов

3. Пожарьте деруны.

Жареные деруны

4. Подавайте их с суосом!

Готовые деруны

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