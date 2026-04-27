Не хватает до 30% личного состава: Клименко объяснил, откуда взялся некомплект подразделений Нацполиции

В подразделениях Национальной полиции Украины есть недобор личного состава – от 20% до 30%. Причин такого некомплекта несколько, среди них выгорание, зарплаты и то, что более 10% полицейских добровольно пошли на фронт.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он пообщался с медиа в обновленном Национальном музее "Чернобыль".

"Более 10% наших полицейских, которые добровольно пошли на фронт, они не в своих боевых подразделениях. Поэтому речь идет о том, что люди работают практически в некоторых регионах без выходных, выгорание идет", – сказал глава МИД.

Еще одной из причин является заработная плата полицейских, которая стартует от 17 500 гривен – так же, как у работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"И в зависимости от региона у них идет доплата. Например, доплата в Киевской области – + 10 тысяч грн на период военного положения", – отметил Клименко.

По его словам, 83% полицейских не имеют собственного жилья.

"Вот вам ответ на вопрос о недоборе и некомплекте. И мы с этим живем, но мы готовы об этом откровенно говорить, общаться с обществом и, конечно, что мы обращаем внимание на ошибки, которые есть, в том числе, в подготовке", – добавил министр.

Как писал OBOZ.UA, глава Национальной полиции Иван Выгивский сообщил, что в Украине свои служебные обязанности выполняют более 100 тысяч правоохранителей. Из этого общего количества примерно девять тысяч служащих закона воюют на фронте.

По словам Выгивского, около 70% украинских полицейских уже участвовали или сейчас задействованы в боевых действиях. Из-за нагрузки, рисков и кадрового дефицита система работает на пределе возможностей. Часть проблем публично не раскрывают из соображений безопасности.

