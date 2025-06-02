Не дожил до тридцати: на Донбассе погиб танкист Алексей Петренко из Коростеня. Фото

На Донецком направлении, во время выполнения боевого задания, погиб военный из Коростеня Житомирской области – Петренко Алексей. Его сердце остановилось 28 мая.

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Вечная память Герою! О потере сообщил Коростенский городской совет.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наша община потеряла еще одного Героя", – говорится в обращении.

Старший солдат Петренко Алексей Юрьевич, позывной "Гермес", 1996 года рождения, служил наводчиком-оператором 3-го танкового экипажа, 1-го танкового взвода, 3-й танковой роты танкового батальона. Воин погиб в районе населенного пункта Клебан-Бык Краматорского района Донецкой области, во время выполнения боевого задания по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прощание с Алексеем Петренко состоится 4 июня 2025 года в 11:00 возле городского Дворца культуры имени Тараса Шевченко.

Похоронят Героя на кладбище села Новаки.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военнослужащий из города Бровары Киевской области – Александр Пух. Жизнь старшего сержанта оборвалась 22 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что на Курском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Михаил Будник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 мая.

Также недавно в Борисполе Киевской области попрощались с военным Вадимом Орловым. Он погиб во время выполнения задания на Покровском направлении, с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

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