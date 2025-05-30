Ему навсегда будет 33: на фронте погиб военный из Киева Михаил Будник. Фото

На Курском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Михаил Будник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"8 мая 2025 года, на Курском направлении, мужественно выполняя воинский долг, погиб солдат Михаил Андреевич Будник", – написал Токар.

Защитник Украины родился 18 сентября 1991 года в городе Киеве. В мае 2024 года стал на защиту Украины. Солдат Михаил Будник был стрелком-снайпером. С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с победой ждали родные. Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное", – добавил Токар.

Героя похоронят в пятницу, 30 мая, на кладбище в селе Королевке Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области попрощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

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