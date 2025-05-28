Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощаются с военным Вадимом Орловым. Фото

В Борисполе Киевской области попрощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая точит сердце каждого из нас, ведь на щите вернулся наш отважный защитник, настоящий патриот, солдат, бывший пулеметчик стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона – 54-летний Вадим Орлов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 марта 1970 года в городе Николаев. Там промелькнули его беззаботное детство, любознательные школьные годы, мечтательная юность и становление как личности, мужа, отца. Вадим был ответственным, искренним, доброжелательным, имел порой замкнутый характер: все неприятности и проблемы держал в себе, очень редко о них рассказывал родным.

Накануне полномасштабного вторжения переехал на Херсонщину, где и оказался в оккупации. Родные вспоминают, что мужчина не хотел оставлять без присмотра дом, а когда уже и хотел уехать – не было безопасной возможности. За год жизни под вражеским прицелом очень похудел, но, несмотря на все, не терял надежды, верил, что скоро придут украинские войска, и дождался.

После освобождения из оккупации поехал в столицу, но потом вернулся в Николаев, устроился на работу. Впоследствии получил повестку и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После прохождения обучения и боевого слаживания в мае 2024 года отправился на передовую – Покровское направление.

"Это был лишь его второй выход. 25 мая 2024 года оборвалась связь с Героем, а впоследствии семье пришло болезненное "пропавший без вести". Почти год надежды и ожиданий, но чуда, к сожалению, не произошло... Вадим Орлов вернулся домой на щите. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Похоронят героя в Борисполе Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Постовенский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 мая.

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