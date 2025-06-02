Навечно в строю: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Пух. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Пух. Сердце украинского воина остановилось 22 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Навечно в строю ...Старший сержант Александр Пух, стрелок-номер расчета десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Погиб 22 мая 2025 года при выполнении боевых задач в районе н.п. Попов Яр Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины пройдет во вторник, 3 июня, в 10:00 возле дома в городе Бровары, на улице Симона Петлюры, 19а. Прощание на Майдане Свободы в Броварах состоится в 10:30. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Курском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Михаил Будник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 мая.

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