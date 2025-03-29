Не до вечеринок: астролог дала тревожный прогноз на 29 марта

В субботу, 29 марта, длится 30 лунный день. Луна и Солнце вместе находятся в созвездии Овна.

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Чего ждать с этого дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. И она посоветовала приготовиться к трудностям.

По словам астролога, суббота будет энергетически сложной. "Поэтому я бы советовала вам не планировать вечеринки, встречи с друзьями на этот день. Побудьте дома, пробудьте в покое, почитайте книгу, поспите, помедитируйте, посмотрите интересный фильм", – посоветовала Исита Гая.

По ее словам, суббота будет днем перезагрузки. Поэтому его следует посвятить себе. Именно поэтому полезны будут различные процедуры для тела – походы в спа или на массаж. Даже просто более продолжительный сон принесет пользу.

"Посвятите этот день себе. Это день, когда вы можете накопить энергию и эта энергия вам понадобится в течение следующей недели", – посоветовала Исита Гая.

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