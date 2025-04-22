Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

На Лиманском направлении фронта в боях против российского агрессора погиб воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

Видео дня

Мужественное сердце защитника остановилось на 29-м году жизни. О потере сообщил глава Збаражского городского совета.

Андрей Кузь, 1996 года рождения, был родом из города Збараж Тернопольского района. Во время полномасштабной войны подписал контракт на службу в ВСУ, защищал страну в рядах штурмового спецбатальона.

Воин погиб 17 апреля, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Новомихайловка Лиманского района Донетчины.

"Искренне сочувствуем родным и близким. Разделяем боль потери. Пусть Всемилостивый Господь поможет пережить это великое горе", – отметили в горсовете.

Во вторник, 22 апреля, Збаражская громада будет встречать траурный кортеж, возле родного дома воина состоится панихида, а потом общая молитва и парастас. Похоронят защитника на следующий день на кладбище поселка сахарозавода.

"Просим прийти и достойно почтить Героя, отдавшего свою молодую жизнь за свободу нашей Родины", – призвали в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, в бою погиб воин Ивaн Петрунек из Тернопольской области. В рядах ВСУ он был командиром стрелкового отделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!