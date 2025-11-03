Не боялся ехать куда угодно: на фронте погиб участник проекта Ukraїner Константин Гузенко. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб пресс-офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, документальный и художественный фотограф из Киева, участник команды Ukraїner Константин Гузенко. Герою навеки останется 28 лет.

Свой последний бой воин принял 2 ноября. Печальную весть сообщил военный и основатель Ukraїner Богдан Логвиненко на странице в Facebook.

Он рассказал, что был знаком с Константином с 2020 года, когда тот присоединился к Ukraїner как фотограф. Вместе они ездили на съемки в 2022–2023 годах на юг, восток и север Украины.

"Во всех не слишком безопасных уголках нашей страны, Костя никогда не боялся ехать куда угодно", – поделился воспоминаниями Логвиненко.

До полномасштабной войны Константин Гузенко работал фотографом в медиа "Виледж Украина" и был продюсером подкастов. В частности, он стал первым продюсером подкаста "Простыми словами" и работал над подкастом "Станция 451". Был частью команды Ukraїner.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Константин Гузенко занимался документированием последствий войны и освещал борьбу с оккупацией в проекте "Архив войны".

В феврале 2024 года Константин мобилизовался в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского как пресс-офицер.

В мае 2025 года присоединился к видеопроекту "На линии кадра" от Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UAPP) – это серия документальных интервью с украинскими фотографами, которые вступили в ряды ВСУ, не отложив камеру.

"Помню наше знакомство на вокзале в Пирятине и нашу первую экспедицию Ukrainer. Как мы спали на одной печи в сельской хате, а потом ты готовил всей команде лучший кофе и делал наши завтраки максимально гедонистическими. Помню наши случайные встречи на разных событиях в Киеве. Помню, сколько всего ты фотографировал для PEN Ukraine. Помню и буду помнить..." – написал о нем исполнительный директор Украинского PEN Максим Сытников.

"Мы с Костей познакомились на праздновании Нового года 2024 в Карпатах вместе с Ukraїner. Он тогда привез свой набор для церемониальных чаепитий и всех угощал. Это было так терапевтично: пить чай, слушать Костю и смотреть на горы. К Косте постоянно привязывалась тамошняя кошка Капуста, будто чувствовала сколько в нем тепла и добра. А я ревновала ее, потому что в мои руки она так смело не шла. Уже тогда Костя делился, что очень хочет мобилизоваться, потому что ему с каждым днем становилось все сложнее быть вне армии. И уже через несколько месяцев он таки вступил в ряды обороны и продолжил документировать наше сопротивление уже в новой роли", — написала руководительница проекта Ukraїner Юлия Тимошенко.

Место и время прощания с Героем сообщат позже.

