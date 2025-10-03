Небо потемнело: в Донецкой области оккупанты убили известного французского фоторепортера

Сегодня, 3 октября, в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка. Вместе с ним был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения. Трагическую новость подтвердила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

По сообщениям председателя Национального союза журналистов Украины, обстрел произошел утром. Журналисты работали в бронежилетах и касках и находились под наблюдением прес-офицера. Антони Лалликан имел военную аккредитацию агентства Hans Lucas, сотрудничающего с ведущими французскими СМИ. "И вдруг небо потемнело..." – так называлась его выставка об украинцах на войне, которая теперь стала трагической метафорой собственной судьбы.

Третья потеря для Франции

Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабного вторжения. В мае 2022 года в Северодонецке погиб репортер телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф, чья эвакуационная машина попала под обстрел. А в мае 2023 года возле Бахмута погиб видеокоординатор AFP Арман Солдин – его накрыл ракетный удар, когда он документировал бои и жизнь гражданских в Донецкой области.

Лалликан приезжал в Украину неоднократно, в частности в Донецкую область. Он стремился показать миру правду о войне, фиксируя истории людей, живших под обстрелами. Его работы создавали своеобразный мост между украинской реальностью и иностранной аудиторией.

Целенаправленная охота

Сегодня главная угроза для медийщиков на фронте – это российские дроны. Они целенаправленно атакуют группы людей, среди которых журналисты, военные или гражданские. Это уже не случайные жертвы войны, а умышленная охота на тех, кто пытается зафиксировать военные преступления.

Каждый выезд в прифронтовые районы для журналистов – это риск, равнозначный пребыванию на боевых позициях. Антони Лалликан сознательно принимал этот вызов. Его жизнь и смерть стали символом борьбы за право мира видеть правду о российской агрессии.

Справочно об Антони Лалликане

38-летний парижский фотожурналист сотрудничал с ведущими французскими и международными изданиями – Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern и другими. В фотографию пришел неожиданно – в 30 лет, когда стал случайным свидетелем столкновений в Кашмире. Тогда он понял, что его путь – документировать реальность. Вернувшись во Францию, начал снимать движение "желтых жилетов", а затем освещал протесты в Гонконге и Индии, социальные проблемы во французских пригородах, жизнь мигрантов.

В 2020 году он впервые отправился в зону военных действий – в Армению во время Второй карабахской войны. Тогда осознал свое истинное призвание – давать голос людям в конфликтных регионах. В марте 2022-го Антони приехал в Украину, сразу после полномасштабного вторжения. С тех пор он регулярно возвращался, работая над долговременным проектом о жизни жителей Донецкой области.

Его работы сочетали суровую документалистику и одновременно интимные сцены обыденности – от портретов бойцов и гражданских до разрушенных мостов и колонн людей, покидающих дома. За свои фоторепортажи он получил признание: премию Виктора Гюго 2024 года за серию об украинцах, вошел в шорт-лист Lucas Dolega 2024, стал фаворитом жюри Grand Prix Paris Match Etudiant в 2022-м.

Антони Лалликан посвятил жизнь документированию конфликтов и борьбе за права человека. Вечная память Антони. Скорейшего выздоровления Георгию Иванченко. Национальный союз журналистов Украины выразил глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кривого Рога Алексей Гаврилец с позывным "Гавр". Жизнь защитника оборвалась на Краматорском направлении, где он воевал с лета. Военный погиб 21 сентября от вражеского FPV-дрона.

