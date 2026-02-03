Названы восемь пород собак, которых лучше не заводить: неожиданный список

Выбор той или иной породы собаки для новичков часто основывается больше на рекомендациях и популярности тех или иных домашних любимцев. Но надо понимать, что часто именно этот пушистый компаньон может не подходить конкретно вашей семье.

Видео дня

Работница дневного ухода за животными Элли Берк назвала восемь пород, которые, по ее мнению, должны пугать будущих владельцев собак. Некоторые породы в этом списке откровенно шокируют, пишет Express.

Голдендудль

Голдендудль — это гибридная порода, сочетающая золотистого ретривера и пуделя (обычно стандартного или миниатюрного пуделя). Сначала их вывели в 1990-х годах, чтобы совместить общительный, послушный темперамент золотистого ретривера с шерстью пуделя, которая минимально линяет и благоприятна для аллергиков.

Хотя собаки известны своей доброжелательностью, умом и прекрасным взаимодействием с людьми, есть и другие характеристики, которые следует учитывать. Элли отметила, что существуют неэтичные заводчики, из-за чего вам могут навязать собак с проблемами со здоровьем.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд ("бернер") — это большая, крепкая рабочая порода, происходящая из Швейцарии. Сначала их выводили как сельскохозяйственных собак: для перевозки повозок, выпаса скота и преданных семейных компаньонов в Швейцарских Альпах.

Этим рабочим собакам требуется достаточное пространство и дрессировка из-за их упрямой натуры, сильной линьки и склонности к тревоге разлуки. По этой причине они не всегда подходят для обычных семей.

Самоед

Эта очаровательная белая пушистая порода может показаться идеальным домашним любимцем, но она имеет свои трудности.

Самоедская овчарка, происходящая из Сибири,— это древняя рабочая порода, выведенная кочевым народом самоедов. Этих собак выводили для выпаса оленей, перевозки саней и согревания хозяев, спя с ними в палатках.

Они мощные, энергичные и требуют много энергии, когда дело доходит до груминга и дрессировки.

Веймаранер

Веймаранер, которого часто называют "Серым призраком" из-за его уникального цвета шерсти, происходит из Германии (дата выведения – начало 19 века). Изначально выведенные для охоты на крупную дичь, такую как олени и кабаны, веймаранеры позже стали популярными птичьими собаками.

Их исключительное обоняние, скорость и выносливость сделали их высоко ценными охотничьими компаньонами. Однако они могут быть непригодными для обычных владельцев собак из-за необходимости большого количества физических нагрузок и умственной стимуляции.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер возник в Германии в конце 19 века благодаря Карлу Фридриху Луису Доберману, сборщику налогов, который искал преданного и умного компаньона. Порода возникла в результате скрещивания различных собак, включая ротвейлера, немецкого пинчера, грейхаунда и веймаранера.

Доберманы быстро стали популярными как сторожевые собаки, полицейские собаки и верные домашние любимцы. Однако, из-за своей силы и интеллекта, они нуждаются в тщательной и последовательной дрессировке. Без надлежащего руководства они могут стать чрезмерно защитными или агрессивными.

Лабрадор

Лабрадоры могут стать неожиданностью в этом списке, учитывая, что они являются любимым выбором для всей семьи и очень умными рабочими собаками. Тем не менее, порода такая же живая, как и дружелюбная.

Они могут быть слишком агрессивными, требовать много физических нагрузок и становиться разрушительными, когда им скучно.

Атласская горная собака

Атласская горная собака, или Айди, происходит из суровых Атласских гор Северной Африки, в частности из Марокко. Их основной функцией была защита отар от хищников, включая шакалов и волков, а также они были преданными защитниками семьи.

Они обладают значительной энергией и атлетическим складом ума, что требует значительных ежедневных физических упражнений и умственной деятельности. Без достаточной активности эти собаки рискуют заскучать, разочароваться и быть склонными к деструктивному поведению.

Чихуахуа

Чихуахуа происходит из Мексики, и считается, что эта порода собак является самой маленькой в мире. Названная в честь мексиканского штата Чиуауа, эта миниатюрная собака, как считается, происходит от древних собак Течичи, которых содержала цивилизация тольтеков.

Однако, несмотря на свой небольшой рост, не секрет, что чихуахуа очень вспыльчивы. У них часто развивается "синдром маленькой собаки", если их должным образом не дрессировать и не социализировать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вашей собаки зимняя депрессия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.