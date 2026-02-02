Как понять, что у вашей собаки зимняя депрессия: три 'красных флажка'

Хотя сезонная депрессия более присуща людям, наши любимые четвероногие друзья также часто страдают, проявляя едва заметные признаки хандры.

Видео дня

Когда владельцы собак замечают, что их любимцы становятся вялыми в холодные месяцы, часто возникает вопрос: могут ли собаки также страдать от сезонного аффективного расстройства (САР)? Ветеринары заверили, что ответ утвердительный, пишет Express.

Кэроланн Цицеро, зарегистрированная ветеринарная медсестра, рассказала, как суровые зимние месяцы влияют на наших пушистых компаньонов.

"Эксперты широко соглашаются, что собаки переживают очень похожую версию "зимней хандры", демонстрируя поведение, отражающее сезонный спад, который испытываем мы сами", – объяснила она.

Три предупреждающих признака того, что у вашей собаки зимняя депрессия

Типичными признаками того, что ваша собака чувствует себя "подавленной", является вялость, такая как нежелание двигаться или значительно больше сна, чем обычно. Владельцы также могут заметить изменения в аппетите своей собаки, начиная от потери интереса к еде и заканчивая постоянным чувством голода. Собаки могут даже замкнуться, прятаться от семьи или игнорировать свои любимые игрушки.

Хотя упомянутое поведение обычно сигнализирует о подавленном настроении собак, ветеринарная медсестра выделила три важных предупреждающих признака, которые требуют немедленной консультации ветеринара.

Признаки боли

"Любая скованность или замедление часто свидетельствует о скрытых проблемах, таких как артрит, который усугубляется холодом, а не вызывается сезонной грустью", – делится Кэроланн.

Тревожные тики

Эксперт отмечает: "Чрезмерное облизывание или обгрызание лап является распространенным признаком дискомфорта или раздражения кожи, которая требует внимания".

Правило двух недель

"Если любой из этих симптомов – вялость, изменения аппетита или абстинентный синдром – длится более двух недель, запишитесь на прием к ветеринару, чтобы исключить любое основное заболевание".

Когда суровые зимние условия делают прогулки собак слишком опасными или значительно сокращают продолжительность их пребывания на свежем воздухе, замена прогулок на свежем воздухе на занятия, стимулирующие развитие мозга, оказывается эффективным методом сжигания энергии вашего питомца, одновременно удовлетворяя его потребность в общении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отучить собаку прыгать на вас всего за час.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.