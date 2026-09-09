Названы украинские фамилии, которые давали интеллигенции: проверьте список

17 украинских фамилий ассоциируются с интеллигенцией и образованными людьми прошлого. Среди них — родовые фамилии, происходящие от профессий в области медицины, образования, искусства и музыки.

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OBOZ.UA рассказывает, что они означают и кем могли быть их первые носители. В то же время происхождение отдельных фамилий до сих пор вызывает вопросы, поэтому исследователи предлагают различные версии.

Какие фамилии связывают с интеллигенцией

Одна из таких фамилий — Медик. По словам Юлиана Редько, её точное происхождение неизвестно. Вероятно, так могли называть людей, занимавшихся медициной — как народной, так и обычной.

На связь с образованием также указывают "Книжник", "Философ" и "Логик".

Отдельную группу составляют фамилии, связанные со школой: Шкильник, Шкильный, Школик, Школьник, Школьный, Школяр, Шкильнук и Школун.

В то же время точно неизвестно, кому именно их давали. Это могли быть учителя, люди, которые учились в школе, или те, кто работал там сторожем.

С искусством и музыкой связывают фамилии Маляр, Малярик, Маляренко, Певец и Спивак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наши предки верили в способность имен и фамилий защищать человека от болезней, сглаза и злых сил. Некоторые из них могли происходить от древних охранных прозвищ, которые выполняли роль своеобразных оберегов.

Как писал OBOZ.UA, украинские фамилии нередко сохраняют сведения о занятиях и особенностях жизни наших дальних предков. Некоторые родовые имена могли быть связаны с гаданием, предсказаниями и народным целительством.

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