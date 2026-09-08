Названы украинские фамилии, которые считались сильными оберегами: им приписывали особую защиту

Наши предки верили, что имя и фамилия могут влиять на судьбу человека и защищать его от болезней, сглаза и злых сил. Некоторые родовые фамилии, сохранившиеся до наших дней, могли происходить от древних защитных прозвищ.

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Об этом рассказывает 24 Канал. Считалось, что необычное имя или прозвище могло стать своеобразной магической защитой для ребенка, особенно во времена высокой детской смертности и распространения суеверий.

Какие фамилии считались оберегами

Вовк, Вовчук, Вовченко — связаны с представлениями о мощной тотемной силе хищника. Верили, что такое прозвище способно отпугнуть болезни и нечистую силу.

Зализняк, Зализный — символизируют прочность и силу. Железо в народных верованиях считалось защитным металлом, способным оберегать от колдовства, ведьмовства и злых умыслов.

Найда, Найденко – пример "обманного" оберега. Согласно древним поверьям, если в семье часто умирали дети, новорожденного символически "теряли", а затем "находили" на пороге, чтобы запутать злые силы и выдать ребенка за чужого.

Дидок, Дидух, Диденко – происходят от культа предков и представлений о защитной силе рода. Считалось, что названный так ребёнок переходит под опеку духов-защитников и предыдущих поколений семьи.

Заец, Зайченко — образы мелких животных служили защитой от человеческой зависти. Считалось, что такое прозвище наделяет чуткостью, которая помогает вовремя почувствовать опасность и избежать беды.

Напомним, некоторые редкие украинские фамилии оказались под угрозой исчезновения, поскольку их носителей становится всё меньше. Речь идёт, в частности, о древних казацких прозвищах и родовых именах, связанных с народными верованиями и бытом предков.

Как писал OBOZ.UA, фамилии украинцев нередко хранят сведения о жизни и занятиях наших дальних предков. Некоторые родовые имена могут быть связаны с гаданием, предсказаниями и народным целительством.

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