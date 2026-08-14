Эти фамилии указывают на то, что ваши предки имели отношение к магии: проверьте список

Фамилии украинцев нередко содержат сведения о роде занятий и особенностях жизни наших дальних предков. Некоторые родовые имена могут быть связаны с гаданием, предсказаниями и народным целительством.

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Такие фамилии возникали от названий занятий или особых умений их первых носителей. Об этом сообщает портал "Ридни".

Самым распространенным из таких фамилий в Украине является Ворожбит. Сейчас его носят 848 человек.

Фамилию Ворожко носят 553 украинца, а Ворожка – 118. Значительно реже встречается необычная фамилия Ведьма, носителями которой являются 23 жителя страны.

К этой группе можно отнести и другие украинские фамилии, которые могли возникнуть от названий занятий, связанных с гаданием, предсказанием или народным лечением. Среди них:

– Вищун;

– Вищук;

– Вищунов;

– Видьмаченко;

– Видьманов;

– Ворожильник;

– Знахарчук;

– Знахарук;

– Знахаренко.

Напомним, что многие украинские фамилии, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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