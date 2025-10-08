Названы шесть пород собак, которых следует избегать начинающим владельцам

Владельцев начинающих собак предостерегают от выбора шести конкретных пород.

Этим советом поделилась пользовательница TikTok @ingrid.pups, кинолог и дрессировщица, который имеет более 125 000 подписчиков на этой платформе.

"Я кинолог, которая занимается собаками более восьми лет, и за этот период познакомилась с сотнями пород. Поэтому это те, которые я бы не рекомендовала тем, кто заводит собаку впервые, ключевое слово – владельцы начинающих собак", – заявила она.

Австралийская овчарка

Это собаки с высокими потребностями и сильной целеустремленностью. Если у вас нет много территории или решимости постоянно стимулировать своего любимца, завести такую собаку – это не лучшая идея".

Бордер-колли

"Почти то же, что и с австралийскими терьерами, просто у них высокие потребности, и им нужно постоянно двигаться", – сказала эксперт. – Поэтому если вы не всегда готовы работать со своей собакой, бордер-колли – не лучший вариант".

Немецкая овчарка

"Главное в немецких овчарках то, что они очень чувствительны, очень привязаны к территории и людям. Им нужен постоянный уход и обеспечение непрерывной интенсивной физической активности, что не всем владельцам под силу", - пояснила кинолог.

Хаски

Еще одна очень популярная порода, но ее представители – одни из самых диких собак из всех существующих.

"Если вы готовы иметь любимца, который просто постоянно будет хотеть делать то, что хочет, хорошо, но я не думаю, что это правильная собака для начинающего владельца, разве что вы очень, очень, очень, очень, очень хорошо знаете породу", - отметила дрессировщица.

Бельгийский малинуа

"Следующий вариант должен быть вполне очевидным, но я чувствую, что должна о нем упомянуть, поскольку популярность породы стремительно возросла, но бельгийский малинуа не подойдет для спокойной семейной жизни. На этом все", – сказала Ингрид.

Дудли

Каракули

"Ключевым здесь является то, что этического разведения дудлов просто не существует. Нет стандарта породы, и даже если заводчики говорят, что проводят тесты на здоровье, это просто намеренное смешивание пород ради прибыли, это неэтично, вот к чему все сводится", – утверждает кинолог.

