Топ-9 самых дружелюбных собак: идеально подходят для семей с детьми

Каждая собака имеет потенциал быть дружелюбной, если ее правильно дрессировать со щенка, но есть породы, которые от природы более ласковые и нежные, чем другие.

Эксперт по вопросам домашних животных и генеральный директор Pets4Homes Аксель Лагеркранц объяснил, что каждая порода собак имеет уникальные черты, но есть породы, которые все же больше подходят для семей с детьми. По его словам, выбор правильной породы всегда должен учитывать образ жизни вашей семьи, уровень активности и жилищные условия", пишет Express.

Какие породы наиболее дружелюбные

Ирландский сеттер

Изначально их выводили для помощи охотникам в "подгонке" дичи, но их происхождение как рабочих собак-компаньонов означает, что они живые, энергичные и дружелюбные с людьми.

Ирландский сеттер — замечательная собака для общения с детьми, и она станет хорошим другом для семейных игр.

Единственным недостатком владения этой породой является ее потребность в физических нагрузках, а также они могут быть достаточно упрямыми.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы похожи на ирландских сеттеров, сказал эксперт по домашним животным. "Выведенные как помощники рыбака в Ньюфаундленде, они с тех пор стали одними из самых популярных семейных собак в мире благодаря своему ласковому темпераменту, интеллекту и легкости, с которой их можно дрессировать", - пояснил он.

Дружелюбные, преданные и общительные лабрадоры являются прекрасными домашними любимцами. Имея добродушный темперамент и высокий интеллект, они являются очень хорошо дрессированными, общительными собаками.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Популярный кавалер-кинг-чарльз-спаниель также попал в список самых дружелюбных собак. Этот пес известен своей нежностью, надежностью и прекрасной сочетаемостью с маленькими детьми.

Нежные, ласковые и общительные, они являются прекрасными собаками-компаньонами и формируют прочные связи со своими семьями.

Бигль

По словам экспертов, бигль — это беззаботный маленький песик. Их когда-то выводили для работы в стаях. Они любят общество и хорошо приспособлены к жизни с детьми и другими домашними животными.

Интересные, дружелюбные и общительные, они прекрасно подходят для семейного отдыха и хорошо ладят с детьми и другими собаками.

Боксеры

Боксеры – еще одна очень дружелюбная порода благодаря своим охранным инстинктам и ласковому поведению.

Они чувствуют себя хорошо в любящей среде и чрезвычайно терпеливы и с хорошо развитым защитным инстинктом, что делает их отличным вариантом для семей.

По данным Boxer Rescue, их самыми большими недостатками являются чрезмерная энергичность, проблемы с доминированием, метеоризм, слюнотечение и генетические медицинские проблемы.

Стаффордширский бультерьер

Стаффордширского бультерьера часто называют в разговорной речи "собакой-нянькой" из-за его мускулистого, но нежного вида и темперамента.

Их дружелюбный характер и терпение делают их идеальным домашним питомцем для детей. Однако они обладают упрямством и могут страдать от тревоги разлуки.

Хотя стаффи умны и в целом стремятся угодить, они также могут проявлять упрямство. Без последовательного обучения и четких границ эти собаки могут стать невыносимыми.

Пудель

Собаки этой породы становятся все более популярными в качестве домашних любимцев благодаря своему дружелюбному темпераменту и гипоаллергенной шерсти, которая редко линяет.

Пудели обычно послушные и легко адаптируются к различным жизненным ситуациям. Главным недостатком этих собак является потребность в частом вычесывании и умственной стимуляции. Пуделям также требуется не менее часа физических упражнений ежедневно.

Бостонский терьер

Бостонского терьера иногда называют "американским джентльменом" из-за его элегантности, темперамента и интеллекта. Они известны тем, что формируют прочную связь со своими хозяевами.

Единственным недостатком является то, что их домашняя дрессировка может быть "сложной". Эти собаки от природы упрямы и хотят постоянно бегать, играть. Однако эта очаровательная натура также может быть проблематичной, когда у них нет способов должным образом развлечь себя.

Петит-бассет-гриффон-ванденский

Эту собаку вывели для охоты на мелкую дичь. Как и предыдущие охотничьи собаки в этом списке, они хорошо ладят с людьми, уверены в себе, экстраверты и требуют много активности.

Они стремятся угодить и любят активный отдых, что делает их идеальными для энергичных семей. Однако важно отметить, что эта собака плохо себя чувствует, когда ее оставляют в одиночестве слишком долго.

