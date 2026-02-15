Названы семь вещей в вашем доме, которые блокируют денежный поток: избавьтесь от них

В фэн-шуй существует старое правило относительно движения денег: пространство отражает внутреннее состояние. Когда дом наполнен ненужными или поврежденными вещами, энергия богатства движется медленнее, чем нам хотелось бы.

Предметы, которые потеряли свою функцию, красоту или символическое значение, действуют как невидимые грузы. Мастера фэн-шуй учат, что достаток предпочитает обитать в пространствах, которые дышат, упорядочены, но в то же время светлые. Вот семь предметов, которые чаще всего блокируют денежный поток, пишет OBOZ.UA.

Старые игрушки

Игрушки, которые больше не имеют сентиментальной ценности, олицетворяют застойную энергию прошлого. Хранящиеся в коробках или забытые на полках, они создают ощущение застоя, что, по фэн-шуй, подавляет энергию роста и прогресса. Это препятствует потоку денег.

Неношеная обувь

Обувь символизирует путь, по которому человек проходит жизнь. Когда шкафы полны пар обуви, которые никогда не выходят из дома, создается энергетическая блокада движения, что часто приводит к замедлению потока возможностей, в том числе финансовых.

Порванная, поврежденная одежда

Порванные швы, отсутствующие пуговицы или выцветшая ткань символизируют энергетические "трещины". Фэн-шуй отмечает, что поврежденная одежда излучает вибрацию запущенности, которая может ослабить ощущение личной силы, а следовательно, и финансовой безопасности. Денежный поток останавливается.

Поврежденные кошельки

Кошелек – мощный символ достатка. Если он порван, изношен или деформирован, он создает прямое препятствие для потока денег. В фэн-шуй считается, что кошелек всегда должен быть опрятным, чистым и функциональным, тогда денежный поток будет хорошим.

Поврежденная электроника

Неработающие приборы отражают энергию непродуктивности. Когда такие предметы остаются дома, они создают ощущение застоя, что часто влияет на деловой и финансовый ритм.

Пустые цветочные горшки и вазы

Пустые горшки и вазы символизируют нереализованность. Фэн-шуй учит, что горшок всегда должен быть "активным": с растением, почвой или цветами. Пустота символизирует отсутствие роста.

Увядшие растения

Увядшие растения символизируют истощенную энергию. Их присутствие действует как мощный символ упадка, прямо противостоящий энергии богатства, которая призывает к жизненной силе и процветанию.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

